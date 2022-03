Gucci Osteria a Seoul: all’apertura c’era anche Lee Jung-jae di Squid Game

di Luca Venturino 31 Marzo 2022

Il grande giorno è arrivato: Gucci Osteria da Massimo Bottura ha finalmente aperto a Seoul, capitale della Corea del Sud. Quarto di una serie di raffinati locali in chiave contemporanea concepiti dall’idea di mischiare creatività ed eleganza con la tradizione culinaria dello Stivali, il ristorante ha infine aperto le proprie porte al pubblico il 28 marzo con un servizio di inaugurazione a cui erano presenti anche alcune celebrità locali, come il protagonista di Squid Game Lee Jung-jae.

“Ok guys, we are ready to open!” annuncia un elettrizzato Massimo Bottura alla sua crew in un breve video pubblicato dallo stesso chef su Instagram, in occasione dell’apertura del locale. Fremete all’idea di farvi contagiare dal loro entusiasmo in prima persona? Nessun problema: il sito ufficiale di Gucci Osteria Seoul è operativo e pronto ad accogliere le vostre prenotazioni. In un altro post, invece, Bottura posa insieme a Lee Jung-jae sulla terrazza del locale: “Viaggiare per il mondo e incontrare persone fantastiche era una delle cose che mi mancava di più”, ha scritto lo chef.