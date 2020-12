Guida Michelin 2021 Thailandia: tutti i premiati

È uscita anche l’edizione 2021 della Guida Michelin Thailandia, che copre l’area di Bangkok, Chiang Mai, Phuket e Phang-Nga, nonostante abbia in elenco solo 28 ristoranti stellati. L’elenco comprende 22 ristoranti con una stella, sei con due stelle e nessun ristorante a tre stelle.

La tradizione del cibo di strada tailandese rimane ancora rappresentata solo da Jay fay, unico venditore di street food stellato, celebre per i suoi noodles e i piatti a base di granchio come khai jeaw poo (frittata di granchio) e poo phad phong karee (granchio saltato in padella a base di curry).

Un’unica promozione nella guida 2021, quella a due stelle Michelin per Chef’s Table, un raffinato ristorante francese, che ha debuttato con la sua prima stella l’anno scorso. Tre nuovi monostellati in elenco: Blue di Alain Ducasse (un’altra scelta francese), Cadence di Dan Bark, e Omakase Sushi Masato. La guida Michelin 2021 in Thailandia include anche 106 selezioni di Bib Gourmand e premia con la stella verde il ristorante PRU di Phuket.

Ristoranti con due stelle Michelin

Chef’s Table

Le Normandie

Mezzaluna

R-Haan

Sorn

Sühring

Ristoranti con una stella Michelin

80/20

Blue by Alain Ducasse

Bo.Lan

Cadence by Dan Bark

Canvas

Chim by Siam Wisdom

Elements

Ginza Sushi Ichi

J’aime by Jean-Michel Lorain

Jay Fai

Khao (Ekkamai)

Le Du

Methavalai Sorndaeng

Nahm

Paste

Saawaan

Saneh Jaan

Savelberg

Sra Bua by Kiin Kiin

Suan Thip

Sushi Masato

PRU