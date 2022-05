Guida Michelin 2022 Belgio e Lussemburgo: arriva un nuovo tristellato

di Manuela 25 Maggio 2022

Tutti pronti per la nuova Guida Michelin 2022 Belgio e Lussemburgo? Perché qui, fra le nuove stelle attribuite, abbiamo anche un nuovo ristorante tristellato. Nella Guida compaiono 841 ristoranti, di cui 141 stellati e 147 Bib Gourmand (quelli con un buon rapporto qualità/prezzo).

Ma chi è il nuovo tristellato? Beh, è il ristorante Boury a Roeselare ad aggiudicarsi la terza stella (così come fatto in precedenza dal Zilte di Anversa e dall’Hof van Cleve di Kruisem). Secondo la Guida, l’evoluzione dello chef Tim Boury è stata affascinate da seguire: lui non bada a spese pur di impressionare.

Inoltre nella Guida troviamo anche tre nuovi ristoranti a due stelle e ben 16 nuovi locali a una stella. È stata poi attribuita anche una stella verde per la sostenibilità allo chef Thomas Troupin del ristorante Toma di Liegi (il locale è stato premiato anche con una stella Michelin).

Guida Michelin 2022 Belgio e Lussemburgo: nuovi ristoranti a tre stelle

Questi sono i nuovi ristoranti a tre stelle della Guida Michelin 2022 Belgio e Lussemburgo:

Boury a Roeselare

Guida Michelin 2022 Belgio e Lussemburgo: nuovi ristoranti a due stelle

Questi sono i nuovi ristoranti a due stelle della Guida Michelin 2022 Belgio e Lussemburgo:

Colette-De Vijvers ad Averbode

Hertog Jan a Botanic ad Anversa

La Villa Lorrraine a Bruxelles

Guida Michelin 2022 Belgio e Lussemburgo: nuovi ristoranti a una stella

Infine questi sono i nuovi ristoranti a una stella della Guida Michelin 2022 Belgio e Lussemburgo:

Arden a Villers-sur-Lesse

Aurum a Ordingen

Dim Dining ad Antwerp

Fine Fleur ad Antwerp

Fleur de Lin a Zele

Hert a Turnhout

In den Hert a Wannegem-Lede

La Villa de Camille et Lucas nel Lussemburgo

Nebo ad Antwerp

Quai n°4 ad Ath

Rebelle a Marke

Ryôdô nel Lussemburgo

Sense a Waasmunster

Tinèlle a Mechelen

Toma a Liège

Vintage a Kontich

