Guida Michelin 2022: come seguire la premiazione

Ecco tutti i modi in cui il 23 novembre potete seguire la premiazione in diretta dei nuovi stellati della Guida Michelin 2022.

di Valentina Dirindin 22 Novembre 2021

Tutto è pronto per l’evento gastronomico dell’anno, il lancio della nuova Guida Michelin 2022 dedicata all’Italia. Che vi piaccia o no, nessuno è ancora in grado di eguagliare l’attesa e il successo che ha la Guida Rossa, quindi tutto il mondo che si occupa di ristorazione domani avrà gli occhi puntati sull’evento. Ma come fare a seguirlo se non siete tra i fortunati invitati al red carpet che si terrà per la prima di molte volte (almeno delle edizioni 2023 e 2024) in Franciacorta?

È abbastanza semplice in realtà rimanere aggiornati in tempo reale sulle premiazioni della 67^ edizione della Guida Michelin Italia. L’evento, che sarà condotto dalla blogger e presentatrice televisiva italo albanese Fjona Cakalli, sarà infatti trasmesso in diretta su You Tube, a partire dalle 17.15 del 23 novembre, collegandosi al link:

https://youtu.be/qFgUMF0AkRI, Oppure, la diretta sarà trasmessa in tempo reale anche sulla pagina Facebook di Michelin Italia (https://www.facebook.com/MichelinItalia/).

Noi, dopo avervi dato come ogni anno i nostri pronostici e le nostre speranze per i nuovi stellati nazionali, commenteremo il tutto sul nostro sito attraverso news e approfondimenti: ma questo se ci seguite già lo sapete perfettamente. Come sapete perfettamente anche i meccanismi che stanno dietro alla Guida Michelin, ma se così non fosse vi rimandiamo alla nostra guida for dummies del 2019 E buone stelle a tutti.