Guida Michelin 2022 Dubai: due stelle al primo colpo per Niko Romito

di Manuela 21 Giugno 2022

Ci siamo: è finalmente uscita la primissima edizione della Guida Michelin 2022 Dubai. Ed è uscita col botto visto che parte subito con il ristorante due stelle di Niko Romito.

La Guida Michelin di Dubai ha selezionato 69 ristoranti, rappresentanti 21 tipi di cucina. Fra di essi spicca il bistellato di Niko Romito, più precisamente Il Ristorante, format internazionale realizzato in collaborazione con Bulgari e assai apprezzato anche qui a Dubai. Tre stelle qui da noi in Italia, anche a Dubai Niko Romito ha portato la sua cucina essenziale e, talvolta, un po’ cervellotica. Ovviamente a Dubai Romito non manca di far assaporare una proposta molto italiana, con sapori spesso semplici, ma che sono subito riconoscibili come tricolori. E viste le due stelle, si tratta di una proposta che convince parecchio.

L’altro 2 stelle di Dubai a comparire sulla Guida è lo Stay di Yannick Alléno. Sono invece nove i ristoranti che sono riusciti ad aggiudicarsi una stella Michelin:

11 Woodfire

Al Muntaha

Armani Ristorante

Hakkasan

Hoseki

Ossiano

Tasca by José Avillez

Torno subito

Trèsind Studio

Altri 14 ristoranti hanno ottenuto il rango di Bib Gourmand, cioè quei locali che hanno un buon rapporto qualità/prezzo. La stella Green per la sostenibilità, invece, è andata al solo ristorante Lowe.

Grazie a questo riconoscimento, Dubai non è solamente una delle mete d’affari e di viaggio più amate, ma diventa così anche una delle mete gastronomiche d’eccellenza da frequentare. Essendo una città cosmopolita, poi, ospita cucine di tutto il mondo, con più di 12mila ristoranti e caffè.

Gwendal Poullennec, direttore Internazionale delle Guide Michelin, ha dichiarato che Dubai, città già famosa per la sua raffinatezza, da adesso sarà conosciuta anche per l’ampia varietà di cucine offerte. Non a caso, molti nomi celebri del panorama culinario internazionale hanno deciso di portare qui i propri format. Oltre a Niko Romito, Yannik Alléno e Armani, qui si trovano anche Cipriani, Massimo Bottura col Torno subito, Heinz Beck e José Avillez.

Ah, tornando a Niko Romito, fra l’altro lo chef ha anche ottenuto una nuova stella anche a Pechino quest’anno. C’è da dire che la sua collezione sta aumentando.