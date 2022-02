Niko Romito: le prove e gli errori dello chef che si gode il successo a Dubai

di Luca Venturino 15 Febbraio 2022

Giornate impegnative quelle di Niko Romito: lo chef abruzzese, oltre a portare avanti il suo personalissimo progetto di un Campus di Alta Formazione (con tutte le polemiche annesse), sta infatti anche gestendo la ristorazione del padiglione dell’Italia a Expo 2020 Dubai, raccogliendo il favore dei visitatori più spendaccioni. E nel tempo libero, siesta? Giammai! Ore preziose per provare, sperimentare e sbagliare in vista dell’apertura del suo Ristorante Reale, prevista per il 23 marzo.

È proprio questo il carattere degli ultimi post pubblicati dallo chef sul suo profilo Instagram personale: piccole finestrelle su di un lungo periodo di test, costellato da appunti, bozze, tentativi, fallimenti e successi che costruiranno le fondamenta per le idee del futuro. “Provare a battere nuove strade”, scrive a tal proposito Niko Romito mentre sperimenta con pompelmo affumicato, carote, mele, patate e verdure. Insomma, sono giornate impegnative, come abbiamo accennato in apertura. E se ancora non ne siete convinti, date un’occhiata alle sue storie di Instagram per vedere la quantità di persone che attendono in fila il proprio turno all’interno del padiglione italiano di Expo 2020.