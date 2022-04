Guida Michelin 2022 Istanbul: in arrivo la prima edizione

Sta per fare il suo debutto la prima edizione della Guida Michelin 2022 Istanbul: i ristoranti verranno svelati a ottobre.

di Manuela 26 Aprile 2022

La Guida Michelin ha annunciato l’avvento della Guida Michelin 2022 Istanbul: si tratta della prima edizione, ma la selezione di ristoranti verrà rivelata solamente l’11 ottobre 2022.

Si tratta della 38esima destinazione internazionale a entrare far parte della guida rossa. Vista la sua posizione geografica, Istanbul ospita tantissime culture diverse. E questo si riflette anche sulla sua tradizione culinaria, molto variegata e in continuo cambiamento.

A farla da padrone a Istanbul sono soprattutto le ricette su base vegetale, senza dimenticare, poi, quelle a base di pesce, di carne e i dessert dove dominano soprattutto la frutta fresca. Inoltre la cucina turca può vantare tantissime tecniche di cucina differenti.

Non mancano, poi, ricette più innovative e fusion, ma che rispettano sempre un dictat turco: il pasto è uno stile di vita. Ovviamente, per quanto riguarda la Guida Michelin Istanbul, ecco che i ristoranti che ne entreranno a far parte saranno stati valutati dai soliti metodi degli ispettori Michelin.

I vari gruppi di ispettori esamineranno in autonomia i ristoranti, in modo da valutare quali siano i migliori di Istanbul, il tutto in forma anonima. Saranno cinque i criteri da soddisfare:

qualità dei prodotti

padronanza delle tecniche di cottura

armonia dei sapori

personalità dello chef

coerenza del menu

