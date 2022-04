Guida Michelin 2022 Malta: sono 5 i ristoranti stellati

di Manuela 21 Aprile 2022

È stata pubblicata anche la nuova Guida Michelin 2022 Malta: sono stati confermati i cinque ristoranti stellati dello scorso anno, con alcuni nuovi Bib Gourmand e ben 31 ristoranti dell’isola citati nella Guida.

I cinque ristoranti stellati di Malta, già presenti nella guida della passata edizione (è dal 2020 che viene pubblicata anche la Guida Michelin Malta), hanno visto confermare la loro stella Michelin:

Bahia a Balzan

De Mondion a Medina

ION – The Harbour a La Valletta

Noni a La Valletta

Under Grain a La Valletta

Quattro ristoranti, invece, hanno ottenuto il riconoscimento Bib Gourmand, quello riconosciuto a quei locali che garantiscono un buon rapporto qualità/prezzo:

Commando a Mellieha

Grain Street a La Valletta (new entry di questa categoria)

Rubino a La Valletta

Terrone a Birgu

Clayton Bartolo, ministro del Turismo di Malta, ha sottolineato come Malta sia una destinazione di qualità per i turisti, offrendo esperienze diverse a seconda di coloro che la visitano. Inclusa, ovviamente, l’esperienza gastronomica. Queste le sue parole: “Questi ristoranti hanno riconosciuto l’importanza di essere in prima linea nel soddisfare i clienti più esigenti. Vale la pena notare che il nostro Paese, nonostante le sue ridotte dimensioni, è riuscito ad avere un livello di ristorazione riconosciuto dalla Guida Michelin”.

Soddisfazione anche nelle parole di Gavin Giulia, presidente dell’Autorità per il turismo di Malta: nonostante la pandemia, per il terzo anno di fila i ristoranti maltesi e gozitani sono entrati nella guida Michelin.

Questi sono tutti i ristoranti che troverete nella Guida Michelin di Malta per il 2022: