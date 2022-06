Guida Michelin 2022 Miami: tutti i ristoranti stellati

Ecco i nomi di tutti i ristoranti stellati della nuova (e inedita visto che è la prima edizione per la Florida) Guida Michelin 2022 Miami.

di Manuela 13 Giugno 2022

Per la prima volta in assoluto, abbiamo anche la Guida Michelin 2022 della Florida. Ed ecco dunque che sono stati svelati tutti i ristoranti stellati di Miami, città dove si sono concentrati (ovviamente) il maggior numero di locali stellati dello stato.

Come per le altre guide, anche qui ricevere una stella vuol dire essere considerati un “ottimo ristorante nella sua categoria”, due stelle vuol dire essere considerati “degni di una deviazione” e tre stelle vuol dire essere considerati meritevoli di un “viaggio speciale”. Non mancano, poi, i ristoranti Bib Gourmand, quelli privi di stella, ma che offrono un buon rapporto qualità/prezzo.

Nessun ristorante di Miami ha avuto le tre stelle, ma c’è già un due stelle: L’Atelier de Joel Robuchon è l’unico ristorante della Florida a ricevere due stelle.

Ci sono poi dieci ristoranti di Miami che hanno ricevuto una stella:

Ariete: cucina americana e cubana a Coconut Grove

Boia De: ristorante americano eclettico con influenze italiane a nord del Design District

Cote: steakhouse coreana nel Miami Design District

The Den at Sushi Azabu: omakase a Miami Beach

Elcielo Miami: cucina colombiana

Hiden: ristorante omakase “nascosto” a Wynwood

Le Jardinier: ristorante vegetariano degli ex apprendisti di Joel Robuchon nel Miami Design District

Los Felix: ristorante di frutti di mare e tacos messicani a Coconut Grove

Stubborn Seed: ristorante americano con menu degustazione gestito da un vincitore di Top chef a South Beach

The Surf Club Restaurant: comfort food americano di Thmas Keller a Surfside

Infine abbiamo anche 19 ristoranti Bib Gourmand, fra cui: