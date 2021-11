Guida Michelin approda in Florida, alla sua prima edizione

La Guida Michelin approda in Florida per la sua prima edizione nel Sunshine State, ed esaminerà i ristoranti a Miami, Orlando e Tampa.

di Luca Venturino 2 Novembre 2021

La Guida Michelin stringe un accordo con Visit Florida, e si prepara ad approdare per la prima volta nello Sunshine State: si tratta della quinta destinazione statunitense dopo le edizioni di New York, Washington DC, Chicago e California.

Gli ispettori della Guida Michelin cominceranno il loro lavoro a partire dal prossimo anno, e si concentreranno sui ristoranti di Miami, Orlando e Tampa. “Dal glamour di Miami alle attrazioni iconiche di Orlando e lo splendore della costa del Golfo di Tampa, la gastronomia della Florida è unica, varia e intrigante per la gente del posto e i viaggiatori di tutto il mondo” ha dichiarato ha proposito Gwendal Poullennec, direttore internazionale della celebre Guida.

Una partnership che, senza ombra di dubbio, contribuirà a stabilire la Florida come destinazione culinaria di fama mondiale e, come ha spiegato la CEO di Visit Florida Dana Young, rappresenta un’opportunità per “evidenziare le avventure culinarie dinamiche e inaspettate che il Sunshine State ha da offrire, da prodotti coltivati ​​localmente e pesce fresco a fusioni uniche di culture di tutto il mondo.”