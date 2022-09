Guida Michelin 2022 Slovenia: quattro nuovi ristoranti con una stella

di Luca Venturino 13 Settembre 2022

Dopo la gita in quel di Singapore la Guida Michelin 2022 ha pubblicato la terza edizione dedicata alla Slovenia, che offre un totale complessivo di 58 ristoranti segnalati, di cui uno con due stelle, nove con una sola, sette Bib Gourmand e sei premiati con la cosiddetta Stelle Verde. Emerge, tendenzialmente, una forte tendenza verso l’affermazione nel panorama gastronomico di alto livello: gli stessi ispettori Michelin hanno segnalato importanti progressi in tutto il Paese (basti pensare che i dieci nuovi locali segnalati o promossi si trovano in sette città diverse), che si distingue per una cucina generalmente legata alla tradizionale locale ma spiccatamente impegnata nell’ambito della sostenibilità.

Entrando nello specifico, ben quattro nuovi ristoranti si sono guadagnati il privilegio di poter cucire sulla propria uniforme la prima stella: gestito da due fratelli e affacciato sulla costa adriatica, il COB di Portorose offre un viaggio gourmet attraverso la regione istriana, a cui lo chef dedica un’interpretazione in chiave moderne di ricette altrimenti storiche. Il Milka, ristorante che vede protagonista il giovane chef David Žefran, pone per la prima volta nella storia la città di Kranjska Gora nella mappa gastronomica nazionale: nei menu degustazione spiccano prodotti locali e regionali, proposte con erbe e processi di conservazione tradizionali. Il terzo “neostellato” è Hiša Linhart, situato nel centro di Radovljica, nuovo locale premiato per la sua cucina particolarmente saporita incentrata sul concetto del “prodotto del giorno”; mentre il quarto è lo Restavracija Strelec, incastonato nella cornice del castello di Ljubliana. Qui, i commensali possono godere della cucina moderna dello chef Igor Jagodic, che combina una grande padronanza tecnica dei metodi di cottura con un’accurata selezione di prodotti di prima qualità.

Infine, Hiša Franko, il ristorante di chef Ana Roš, mantiene le sue Due Stelle Michelin, a conferma dell’eccezionale qualità della sua offerta gastronomica; mentre i ristoranti Restavracija Atelje, Dam, Grič, Gostilna Pri Lojzetu e Hiša Denk rimangono nella selezione con una stella Michelin. In totale, dunque, la selezione della Slovenia vanta dieci stabilimenti stellati. Riportiamo, infine, i sei nuovi locali segnalati dagli ispettori Michelin e pertanto aggiunti alla selezione della Guida locale: ltrokè a Lubiana, City Terasa a Maribor, Restavracija 1906 a Bled, Restavracija Mama Marija a Kranjska Gora, Špacapanova Hiša a Komen e Vila Podvin a Radovljica.