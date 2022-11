Guida Michelin 2022 Vancouver: arrivano le prime otto stelle per la città

Dopo quella di Toronto, la prima del Canada, è uscita anche la Guida Michelin 2022 Vancouver: otto le stelle assegnate, ma non ci sono ristoranti bistellati o tristellati.

di Manuela 1 Novembre 2022

Ci siamo: dopo la Guida Toronto, la prima in assoluto in Canada, adesso arriva anche la Guida Michelin 2022 Vancouver. Otto le stelle assegnate, ma purtroppo non ci sono né ristoranti bistellati né tristellati.

Oltre alle otto stelle Michelin, sono stati nominati anche 23 ristoranti Bib Gourmand, quelli con un ottimo rapporto cibo/prezzo. Inoltre, cosa assai strana per una città che vanta la stagionalità dei suoi prodotti a km 0 e zero sprechi, ecco che non sono state assegnate neanche le Green Star, le stelle date ai ristoranti che mettono al primo posto la sostenibilità.

Gwendal Poullennec, direttore internazionale delle Guide Michelin, ha spiegato che gli ispettori si sono tuffati con entusiasmo nell’ampia varietà di cucine di Vancouver, tutte piene di prodotti di alta qualità e dotate di un clima informale. A quanto pare la mancanza di tovaglie inamidate in città non ha scoraggiato gli ispettori.

Un’altra particolarità della Guida è che ha del tutto ignorato punti di riferimento della cucina raffinata di Vancouver come Le Crocodile e Boulevard, mentre locali affermati come Cioppino’s e L’Abattoir sono stati elencati solo fra i ristoranti consigliati.

Questi sono gli otto ristoranti di Vancouver che hanno ricevuto una stella Michelin:

AnnaLena

Barbara

Burdock & Co

iDen & QuanJuDe Beijing Duck House

Kissa Tanto

Masayoshi

Published on Main

St. Lawrence

Questi sono alcuni dei ristoranti insigniti del titolo di Bib Gourmand:

Anh and Chi

Chupito

Fable Kitchen

Fiorino

Italian Street Food

Kin Kao Song

Little Bird Dim Sum + Craft Beer

Lunch Lady

Nightshade

Oca Pastificio

Phnom Penh

Say Mercy!

Vij’s

Sono anche stati attribuiti altri premi speciali: