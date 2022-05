Guida Michelin 2022 Washington DC: tutte le nuove stelle

di Manuela 5 Maggio 2022

Curiosi di scoprire quali siano le nuove stelle della Guida Michelin 2022 Washington DC? Ebbene: pare che quattro ristoranti siano riusciti ad accaparrarsi la loro prima stella, mentre altri locale hanno perso la loro.

In questa sesta edizione della Guida di Washington, sono quattro i nuovi ristoranti stellati (che hanno ricevuto, cioè, la loro prima stella):

Albi di chef Michael Rafidi a Navy Yard

Oyster Oyster di Rob Rubba (sala di degustazione vegetariana)

Reverie di Johnny Spero (cucina contemporane a Georgetown)

Imperfecto dello chef Enrique Limardo nel West End (menu degustazione)

Altri quattro ristoranti, invece, sono riusciti a entrare nella lista dei locali Bib Gourmand, quelli che raggiungono una buona qualità/prezzo:

Daru, ristorante indiano di H. Street

Dauphine’s

Honeymoon Chicken (dedito al pollo fritto)

Menya Hosaki (ramen bar)

Tuttavia, se c’è chi guadagna posizioni, c’è anche chi le perde. Fra gli stellati perdono la loro stella il Sushi Taro (durante la pandemia aveva provato a riorganizzarsi con menu omakase stravaganti e l’asporto), il vicino di casa Komi (diventato ormai un casual take-away) e Plume (era un locale di alta cucina del Jefferson Hotel, ma ormai è chiuso).

Riescono a mantenere le loro due stelle il Minibar di José Andres e il Pineapple & Pearls di Aaron Silverman, mentre il The Inn at Little Washington è ancora l’unico tristellato di Washington .

Guida Michelin 2022 Washington DC: tre stelle

Questo è l’unico ristorante tristellato di Washington:

The Inn at Little Washington

Guida Michelin 2022 Washington DC: due stelle

Questi sono i ristoranti e locali con due stelle Michelin a Washington DC:

Jont

Minibar

Pineapple & Pearls

Guida Michelin 2022 Washington DC

Questi sono i ristoranti con una stella Michelin:

Albi

Bresca

Cranes

El Cielo D.C.

Fiola

Gravitas

Imperfecto: The Chef’s Table

Kinship

Little Pearl

Masseria

Maydan

Métier

Oyster Oyster

Reverie

Rooster & Owl

Rose’s Luxury

Sushi Nakazawa

Tail Up Goat

The Dabney

Xiquet

Guida Michelin 2022 Washington DC: i Bib Gourmand

Infine ecco i ristoranti Bib Gourmand, quelli con un buon rapporto qualità/prezzo: