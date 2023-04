Guida Michelin 2023 Germania: c’è un nuovo tre stelle a Monaco

di Luca Venturino 18 Aprile 2023

Dopo una breve gita in quel d’Oltremanica la Rossa torna sul continente con l’annuncio della Guida Michelin 2023 Germania: svelata in quel di Karlsruhe, la selezione di quest’anno conferma un fermento gastronomico dal peso specifico decisamente notevole, con il firmamento locale che si è di fatto arricchito di un nuovo ristorante con tre stelle, otto nuovi locali che hanno fatto il proverbiale bis con la seconda stella e ben 34 new entry che hanno ricevuto l’onore di cucire sulla propria casacca la prima stella Michelin.

Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale della Guida Michelin, ha presentato la selezione tedesca dedicando in particolare parole di grande encomio per la “sempre maggiore consapevolezza dei ristoratori per un modo più sostenibile di lavorare nei loro ristoranti” – parole che, come avremo modo di vedere, si sono di fatto tradotte in una consistente assegnazione di Stelle Verdi.

Guida Michelin 2023 Germania: un’occhiata ai nuovi ristoranti stellati

Il protagonista assoluto della nuova edizione della Guida Michelin Germania non può che essere lo JAN di Monaco di Baviera, l’unico ad aver ricevuto l’onore di ingrossare le fila del cosiddetto Olimpo della ristorazione. Poi chiaro, chef Jan Hartwig è di fatto una vecchia conoscenza per la Rossa, con il suo Atelier – anch’esso situato a Monaco – già ricco di due stelle; ma lo JAN rappresenta la sua trascendenza e consacrazione: attraverso questo ristorante Hartwig ha realizzato il suo sogno di possedere un proprio locale, ma soprattutto ha dato seguito alla sua precedente performance confermandosi come una delle stelle più brillanti – in tutti i sensi – del panorama tedesco.

“Jan Hartwig padroneggia alla perfezione il mestiere e la tecnica e talvolta osa fare qualcosa di inaspettato” hanno affermato gli ispettori che, pur naturalmente mantenendo l’anonimato, non hanno potuto fare a meno di lasciare trapelare un poco di entusiasmo. “La varietà di prodotti e sapori è fantastica: qui viene offerto il massimo livello internazionale!”.

Ma attenzione – la Guida Michelin 2023 Germania non si limita a una punta di diamante. È particolarmente degno di nota, ad esempio, il record di 50 ristoranti con due stelle, di cui otto premiati proprio in questa ultima edizione: si tratta dell’Alois – Dallmayer Fine Dining di Monaco, del L.A. Jordan nell’hotel Ketschauer Hof di Deidesheim, con lo chef Daniel Schimkowitsch; il Lakeside dell’hotel The Fontenay con Julian Stowasser alla cucina, il Votum di Hannover con Benjamin Gallein; del sein a Karlsruhe, del Coeur D’Artichaut in Westfalia, del Gourmetestaurant Dichter diRottach-Egern e infine del Mühle a Schluchsee.

Anche la “coda”, se così vogliamo definirla, è ricca di novità: come accennato si contano addirittura 34 nuovi ristoranti che hanno saputo conquistarsi la prima stella Michelin, 28 locali premiati con il riconoscimento Bib Gourmand, che celebra un ottimo rapporto tra la qualità e il prezzo, e 16 ristoranti che hanno fatto della sostenibilità il proprio cavallo di battaglia che sono stati premiati con la Stella Verde.