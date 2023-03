Guida Michelin 2023, Regno Unito e Irlanda: tre nuovi ristoranti con due stelle

Dopo la piacevole permanenza in Belgio e Lussemburgo, è finalmente ora di attraversare la Manica: la Guida Michelin 2023 Regno Unito e Irlanda è infine stata svelata nella giornata di ieri, lunedì 27 marzo, alla Cerimonia ufficiale tenutasi presso l’iconico circuito di Silverstone, nel Northamptonshire. Complessivamente i ristoranti di questo particolare angolo di mondo sono riusciti a portare a casa un bottino piuttosto notevole, anche se purtroppo il panorama locale non si è arricchito di alti locali con le tanto agognate tre stelle.

Complessivamente ben venti ristoranti hanno avuto il piacere di ricevere la prima stella, mentre appena tre potranno cucire la seconda sulla propria casacca. Si segnalano, infine, altri quattro ristoranti premiati con la stella verde, simbolo di una cucina sostenibile e rispettosa dell’ambiente; venti locali Bib Gourmand che hanno saputo distinguersi per l’ottimo rapporto tra qualità e prezzo e infine cinque premi speciali che vedremo in coda.

Cominciamo con i tre locali che hanno conquistato la stella gemella. Di seguito la lista dei nuovi ristoranti con due stelle Michelin nella Guida Michelin 2023:

Di seguito, invece, potrete trovare tutti i nuovi ristoranti che hanno ottenuto la prima stella Michelin:

I quattro locali che hanno saputo distinguersi agli occhi degli ispettori per il loro approccio sostenibile, guadagnandosi la stella verde, sono invece i seguenti:

Apricity, London

Crocadon, St Mellion

CULTURE, Falmouth

Osip, Bruton

Chiudono la lista dei locali la nutrita selezione di ristoranti Bib Gourmand di Irlanda e Regno Unito, premiati per un ottimo rapporto tra la qualità e il prezzo:

Diamo infine un’occhiata ai cinque Premi Speciali assegnati dagli ispettori della Guida Michelin: il premio Chef Mentor è stato assegnato da Michael Deane di Eipic, ristorante situato in quel di Belfast; il Young Chef Award è invece stato conquistato da Sarah Hayward di The Coach a Marlow mentre Declan Maxwell e il team del ristorante Spitalfields a Dublino si sono aggiudicati il premio per la migliore ospitalità.

La migliore Sommelier di Irlanda e Regno Unito è invece Tara Ozols di SO|LA, a Londra; mentre il premio Exceptional Cocktail è stato assegnato a Makis Kazakis e al suo team di Park Chinois, sempre a Londra.