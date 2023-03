Guida Michelin 2023 Belgio e Lussemburgo: tutte le nuove stelle

di Manuela Chimera 14 Marzo 2023

Ci siamo: è stata svelata la Guida Michelin 2023 Belgio e Lussemburgo. La presentazione si è tenuta al Teatro Reale di Mons: la guida segnala 816 ristoranti, di cui 149 stellati e 147 Bib Gourmad. Mentre sono stati confermati i ristoranti tristellati, ecco che un nuovo ristorante, il Bozar, ha ottenuto due stelle Michelin. Inoltre ci sono sedici nuovi stellati, 4 nuove Green Star e 22 nuovi ristoranti Bib Gourmand.

Guida Michelin 2023: le novità

Gwendall Poullennec, direttore internazionale delle Guide Michelin, ha parlato dell’entusiasmo con cui gli chef locali si stanno adoperando per una gastronomia sempre più sostenibile. Inoltre ha sottolineato la creatività di molti giovani chef del Belgio e del Lussemburgo, sempre più concentrati nell’offrire agli ospiti un’esperienza culinaria che sia in linea con la preoccupazione per l’ambiente, ma senza perdere, per questo, in creatività e sapori.

La versione breve della Guida Michelin 2023 Belgio e Lussemburgo è:

3 ristoranti con tre stelle Michelin

22 ristoranti con due stelle Michelin (uno nuovo)

124 ristoranti con una stella Michelin (16 nuovi)

15 ristoranti con la Green Star Michelin (4 nuovi)

147 ristoranti Bib Gourmand (22 nuovi)

Quello che la guida non dice (ma che approfondiremo a breve) è che Stéphane Buyens, famoso chef belga da due stelle Michelin, in questa edizione ha perso la sua seconda stella e ha annunciato la chiusura del suo ristorante: andrà in pensione nel 2024.

Guida Michelin 2023 Belgio e Lussemburgo: i ristoranti tre stelle

Tutti e tre i ristoranti con tre stelle Michelin di questa guida hanno confermato il loro status. I ristoranti Hof van Cleve (Kruishoutem), Zilte (Anversa) e Boury (Roeselare) continuano a mantenere le loro stelle, guidati dagli chef Peter Goossens, Viki Geunes e Tim Boury.

Guida Michelin 2023 Belgio e Lussemburgo: i ristoranti due stelle

La novità per i ristoranti due stelle è che se ne aggiunge uno nuovo. Il ristorante Bozar di Bruxelles, infatti, guidato dallo chef Karen Torosyan, ha conquistato la sua seconda stella, grazie alle sue ricette classiche realizzate con innovazione e cura per i dettagli.

In totale sono comunque 22 i ristoranti con due stelle Michelin fra Belgio e Lussemburgo.

Guida Michelin 2023 Belgio e Lussemburgo: i ristoranti a una stella

Più fermento fra i ristoranti da una stella. Sono sedici le nuove stelle:

Humuns x Hortense dello chef Nicolas Decloedt, a Ixelles (già stella Verde Michelin): cucina a base di verdure ed erbe aromatiche

Barge di Gregoire Gillard a Bruxelles: cucina a base di verdure ed erbe aromatiche

La Grappe d’Or di Clement Petitjean ad Autelbas: cucina a base di verdure ed erbe aromatiche

La Table Benjamin Laborie di Benjamin Laborie a Oghanin

Le Roannay di Mathieu Vande Velde a Francorchamps

La Table de Manon di Manon Schenck a Grandhan

La Grande d’Hamois di Gregory Gillain a Hamois: cucina con prodotti locali

Le Vieux Chateau di Tanguy De Tirck a Flobecq: piatti creativi

Le Grand Verre di Wout Bru a Durbuy: cucina raffinata

Misera di Nicola Wentein Misera ad Anversa: sapori dalla Nuova Zelanda

Glass di Wouter Van Tichelen ad Anversa: rivisitazione dei classici piatti da bistrot

De Bakermat a Ninove di Kevin Graff

Table d’Amis di Matthieu Beudaert a Courtrai

Sensum di Maurice De Jaeger a Gand

Willem Hiele a Oudenburg

Eden Rose di Carloine Esch e Valerian Prade nel Lussemburgo: creazioni gastronomiche contemporanee

Guida Michelin Belgio e Lussemburgo: le stelle Verdi

Sono quattro i ristoranti che vengono insigniti con la stella Verde, quella dedicata alla sostenibilità:

Barge a Bruxelles

La Grappe d’Or ad Autelbas

Wildn ad Antwerp

Instroom ad Antwerp

Guida Michelin Belgio e Lussemburgo: premi speciali

Non mancano poi i Michelin Special Awards:

Michelin Young Chef 2023 Award: Mathieu Vane Velde di Le Roannay

Michelin Sommelier Award: Yanick Dehandschutter di Sir Kwinten

Guida Michelin Belgio e Lussemburgo: i ristoranti Bib Gourmand

Sono 22 i nuovi ristoranti Bib Gourmand della Guida, quelli che offrono un ottimo rapporto qualità/prezzo.