Guida Michelin 2024: in Germania c’è un nuovo tre stelle

Il vessillo della Rossa sventola in quel di Amburgo, e raccoglie a sé chef, gastrofighetti e semplici golosi della Germania tutta. La selezione della Guida Michelin 2024 dedicata a questo particolare angolo del Vecchio Continente racconta di una crescita del settore decisa e costante, in grado di costruire sui numeri già ottimi dello scorso anno – un nuovo tre stelle, otto nuovi locali con il bis e addirittura 34 new entry nel 2023 – e, come vedremo tra poco, di confermarli.

Cominciamo dunque dando un’occhiata ai numeri, dimensione affidabile che ci permette di intuire la notevole portata della selezione di quest’anno: complessivamente la Guida Michelin 2024 dedicata alla Germania vanta un nuovo ristorante premiato con le tanto agognate tre stelle, tre volti nuovi nella categoria delle stelle gemelle e ben trentadue locali che hanno ottenuto l’onore di cucire sulla propria casacca di lavoro la prima, storica stella.

Guida Michelin 2024 Germania: la lista delle nuove stelle

Vale la pena notare che questa selezione della Guida Michelin ha ricompensato la Germania con un ricco bouquet di Stelle Verdi, riservate a coloro che fanno di un approccio particolarmente sostenibile un evidente punto di forza, e Bib Gourmand, premio consegnato a quei locali che si distinguono per un ottimo rapporto tra qualità e prezzo – rispettivamente dieci e quindici new entry -; ma il vero protagonista non può che essere l’Es:senz di Grassau, aperto appena tre anni fa e già premiato con le tre stelle.

Badate bene – si tratta di un volto ben noto agli ispettori della Rossa. L’anno scorso portò a segno il bis, facendo il suo ingresso tra i ristoranti a due stelle, e quest’anno “completa” la sua ascesa diventando la decima insegna complessiva in suolo tedesco a conquistare le tre stelle Michelin. A conquistare gli ispettori è stato l’ambiente, declinato nel lusso dell’hotel Das Achental, ma anche e soprattutto la cucina di chef Edip Sigl – una cucina creativa, forte di contrasti ma comunque in grado di rispettare i canoni della tradizione più classica.

Sono invece tre, come dicevamo, i ristoranti premiati con la seconda stella: si tratta del KOMU di Monaco, incastonato nel centro della città e forte di una proposta gastronomica nettamente moderna; del PUR di Berchtesgaden, con un menu degustazione “ricco di deliziose armonie” proposto nell’elegante ambiente del Kempinski Hotel; e SEO Küchenhandwerk a Langenargen, appoggiato sulle rive del Lago di Costanza e casa di un creativo menu a sorpresa composto da otto portate complessive.

In definitiva, valutando la Guida Michelin 2024 Germania in numeri, è possibile intuire il ritratto di una scena gastronomica in netta crescita: sono di fatto 340 i ristoranti premiati con almeno una stella, 36 in più rispetto alla scorsa edizione, di cui dieci con tre, cinquanta con due e ben 280 con una.