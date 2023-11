Guida Michelin 2024: la Spagna ha due nuovi tre stelle

Il vessillo della Rossa si alza in quel di Barcellona, e sventola stagliato contro una volta stellata: l’alta ristorazione spagnola continua la sua ascesa vantando due nuovi ristoranti a tre Stelle, un solo locale che ha aggiunto la cosiddetta “stella gemella”, e addirittura trentuno che hanno ricevuto l’onore di cucire sulla propria divisa di lavoro la prima, storica Stella. La Guida Michelin si dedica per la prima volta interamente alla Spagna: la selezione portoghese, che tradizionalmente fa da pari accompagnatrice, verrà svelata il 27 febbraio del prossimo anno.

La Guida Michelin Spagna 2024 vede la Catalogna confermarsi come epicentro culinario assoluto (tanto da aggiungere – piccolo spoiler – un nuovo ristorante a tre Stelle alla propria offerta), seguita a ruota dall’Andalusia (la seconda terza Stella – ci perderete il gioco di parole – e ben tre ristoranti premiati con la prima); ma a onore del vero questa edizione della Rossa è l’ennesima conferma che vede il Paese intero sul tetto del mondo gastronomico – una dinastia che, solamente negli ultimi due mesi, si è arricchita del primo posto a The 50 Best Bars e della terza vittoria consecutiva di Dabiz Muñoz ai The Best Chef Awards.

Guida Michelin Spagna 2024: tutte le nuove stelle

Ma bando alle ciance, e spazio alle Stelle: protagonisti assoluti di questa prima edizione della Guida Michelin riservata alla Spagna sono il Noor di Cordoba, dove chef Paco Morales – ben supportato dalla capo chef Paola Gualandi – declina la propria cucina stagionale secondo le differenti epoche storiche (al momento, per intenderci, si sta cimentando con l’età dell’oro spagnola dei secoli XVI e XVII, interpretata in tre menu – Mudejar, Morisco e Al-Jazeera); e il Disfrutar di Barcellona, casa del magnifico trio composto da Eduard Xatruch, Oriol Castro e Mateu Casanas di bulliniana memoria, forte di una proposta innovativa che trova nel proprio laboratorio un’immortale fucina di idee – dalle “bolle solide” al “tavolo vivente”.

Con queste due nuove aggiunte sono quattordici, complessivamente, i ristoranti della Spagna riconosciuti con il terzo macaron; ma le novità di questa edizione della Guida Michelin non finiscono certo qua: come accennato in apertura di articolo, infatti, si conta anche un nuovo ristorante a due Stelle – il Venta Moncalvillo di Ignacio Echapresto, a Daroca de Rioja – e addirittura trentuno premiati con la prima.

Di seguito, a tal proposito, vi riportiamo la lista dei nuovi ristoranti a una Stella: