La Spagna (ancora) sul tetto del mondo gastronomico: Barcellona vince i The 50 Best Bars

Barcellona domina la classifica finale di The World's 50 Best Bars: per l'Italia, nel frattempo, si contano quattro locali nella top 50.

di Luca Venturino 17 Ottobre 2023

L’aperitivo l’abbiamo avuto appena una manciata di giorni fa – le ultime cinquanta posizioni della classifica The World’s Best 50 Bars 2023, con il nostro Stivale che è riuscito a mettere a segno un singolo squillo. La seconda metà della classifica, o per essere più precisi i primi cinquanta posti, è invece appena stata rivelata in quel di Singapore; e per quanto l’Italia possa vantare una performance di tutto rispetto – quattro i locali presenti, con il meglio posizionato che bussa alle porte della top 20 – i riflettori non possono che essere puntati sul Sips di Barcellona, che si aggiudica l’ambita prima posizione.

The World’s 50Best Bars 2023: un’occhiata alla classifica finale

Non ce la sentiamo di biasimarvi se volete parlare di déjà vu: i nostri lettori più attenti, d’altronde, ricorderanno bene che Barcellona è giunta all’appuntamento con The World’s 50 Best Bars fresca della vittoria della scorsa edizione, quando a conquistare il mondo della mixology internazionale fu il Paradiso (ora scivolato alla quarta posizione).

Sips è incastonato tra le vie del quartiere L’Antiga Esquerra de l’Eixample di Barcellona, ed è nato dalla mente – e dalle mani – di Simone Caporale e Marc Álvarez, con il primo forte dell’esperienza al celebre Artesian di Londra e il secondo forgiato da un certo Ferran Adrià. Ma al di là del notevolissimo Curriculum Vitae, quel che evidentemente ha colpito gli ispettori di The World’s 50 Best Bars è stata l’anima stessa del locale, priva di ogni barriera tra i clienti e i baristi con l’obiettivo di esaltare l’aspetto più umano della mixology e creare un’esperienza coinvolgente.

Futuristico, in un certo senso, sopra le righe quanto basta e decisamente innovativo – tanto nella lista dei cociktail quanto nell’aspetto stesso del locale: così, in queste pochissime parole, potremmo presentarvi il Sips di Barcellona, primo classificato complessivo alla World’s Best 50 Bars 2023. Il secondo e il terzo gradino del podio, invece, sono occupati da quelle che potremmo ormai definire vecchie conoscenze della classifica: il Double Chicken Please di New York e l’Handshake Speakeasy di Città del Messico, già premiati rispettivamente con il primo e il secondo posto nell’edizione di World’s Best 50 Bars 2023 dedicata all’America del Nord.

Non mancano, come accennato in apertura di articolo, le insegne italiane: al ventunesimo posto troviamo un colosso della notte nella Capitale, il Drink Kong di Roma; al trentatreesimo posto il Freni e Frizioni sempre a Roma; alla quarantaduesima posizione il 1930 di Milano e infine, al posto numero quarantasei, il Locale Firenze di – l’avrete indovinato – Firenze.

Diamo dunque uno sguardo complessivo alla classifica finale di The World’s Best 50 Bars 2023: