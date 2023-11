Guida Michelin 2024: svelati i nuovi Bib Gourmand

di Luca Venturino 6 Novembre 2023

Un piccolo antipasto per prepararci alla portata principale – prevista per il 14 di novembre, nel caso in cui non l’aveste ancora segnata sul vostro personalissimo calendario da gastrofighetti -: la Guida Michelin scalda i motori (o forse sarebbe più indicato dire i fornelli?) lasciando trapelare i nuovi ristoranti Bib Gourmand, ventinove in questa prossima edizione. Il numero complessivo si tiene invece sui 257 locali, cifra che i nostri lettori più attenti noteranno essere pari a quella dello scorso anno: dal momento che la matematica non è un opinion e che, come accennato, i nuovi Bib Gourmand dovrebbero essere ventinove, potremmo presumere che altrettanti ristoranti hanno finito per essere esclusi dalla Rossa.

Pensieri, certamente appoggiati dalla natura pragmatica del numero, ma che per una settimana ancora non rimarranno che pensieri: bando alle ciance, dunque, e diamo un’occhiata alla lista dei nuovi Bib Gourmand premiati da questa edizione della Guida Michelin Italia.

Guida Michelin Italia 2024: la lista completa dei nuovi Bib Gourmand

Un Omino che si lecca i baffi non è un macaron, ma arrivare a scrivere il nome del proprio locale tra le pagine della Guida Michelin è sempre e comunque un motivo di orgoglio. In particolare, e lo specifichiamo per i più curiosi ma non addetti ai lavori, il riconoscimento Bib Gourmand viene di fatto riservato a quei ristoranti che, agli occhi degli ispettori, hanno saputo distinguersi per un ottimo rapporto tra la qualità e il prezzo.

Di seguito la lista completa dei ristoranti Bib Gourmand introdotti nell’ultima edizione della Guida Michelin Italia:

Del Belbo – Da Bardon; San Marzano Oliveto, AT

Mezzolitro Vini e Cucina; Rho, MI

Rimulas; Voghera, PV

Rosmarino; Genova. GE

Apollonia; Nalles, BZ

Krone; Aldino, BZ

Oberraindlhof; Madonna di Senales, BZ

Osteria Platzegg; San Michele, BZ

Ostaria Tyrol; Moena, TN

Osteria Madonnetta; Marostica, VI

Locanda Pincelli; Selva Malvezzi, BO

Nuova Roma; Sasso Marconi, BO

Buca 18; San Clemente, RN

L’Oste; Dispensa Orbetello, GR

La Cerreta; Osteria Sassetta, LI

Camiano Piccolo; Montefalco, PG

Stella; Casaglia, PG

Nana Piccolo Bistrò; Senigallia, AN

Il Ritrovo d’Abruzzo; Civitella Casanova, PE

Aciniello; Campobasso, CB

La Dispensa di Armatore; Cetara, SA

La Fratanza; Nocera Superiore, SA

Vecchio Porto; Villa San Giovanni, RC

ChiaroScuro; Cagliari, CA

Old Friend; Cagliari, CA

Sa Mandra; Alghero, SS

Osteria Acqualavica; Catania, CT

Salotto sul Mare; Terrasini, PA

La Locanda del Colonnello; Modica, RG

È per di più bene notare che questa edizione della Guida Michelin includerà una novità assoluta – l’introduzione del premio Passion Dessert, che prevede la possibilità di essere premiata per l’alta qualità delle esperienze proposte attraverso i dolci ai propri clienti.