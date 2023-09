La Guida Michelin Italia 2024 verrà svelata il 14 novembre in Franciacorta

Non prendete appuntamenti per il 14 novembre: in Franciacorta (ma visibile anche in diretta streaming) verrà svelata la Guida Michelin Italia 2024

di Manuela Chimera 12 Settembre 2023

Il 14 novembre non prendete appuntamenti di sorta. In quella data, infatti, verrà finalmente svelata la nuova Guida Michelin Italia 2024. L’evento si terrà in Franciacorta: qui si terrà la cerimonia di assegnazione delle Stelle e delle Stelle Verdi Michelin di questa 69esima selezione. Come al solito, poi, l’evento verrà trasmesso anche in diretta streaming.

In arrivo la Guida Michelin Italia 2024

Come di sicuro già saprete, dal 2022 la selezione della Guida Michelin viene aggiornata ogni mese sui canali digitali (da poco vi abbiamo proposto la selezione di settembre, con 24 nuovi ristoranti). Tale aggiornamento avviene sia sull’app che sul sito ufficiale della Guida Michelin Italia.

Ovviamente non vengono indicati i pittogrammi relativi: bisogna per l’appunto attendere il 14 novembre per scoprire finalmente se i ristoranti inseriti mensilmente nella Guida Michelin Italia abbiano ottenuto una Stella o una Stella Verde. Se proprio non ce la fate ad attendere il 14 novembre, potrete sempre consolarvi con i Bib Gourmand: i ristoranti italiani con un buon rapporto qualità/prezzo, infatti, verranno rivelati la settimana prima.

La scelta di aggiornare mensilmente l’app e il sito ufficiale può piacere o meno. La Guida Michelin ha deciso di intraprendere questa strada per parlare di più con la propria community, rendendo un po’ più moderna l’offerta informativa tramite anche contenuti sui viaggi e sulle varie esperienze gourmand.

Gli utenti vengono aiutati nella loro scelta tramite apposite suddivisioni editoriali, in modo che sia più facile per i futuri commensali scegliere se andare a mangiare in un ristorante glamour in una grande città o se optare per una tranquilla baita in montagna.

La Guida Michelin ci tiene poi a ricordare come funziona la categoria Best Of. La si trova sul sito ufficiale e presenta delle liste catalogate per tipo di ristorante, ambiente o tipo di cucina. In questo modo è più facile per i commensali apprendere qualcosa di più sulla location prescelta.

In attesa di scoprire qualcosa di più su quali saranno i nuovi stellati italiani (e se ci saranno delle retrocessioni, un po’ di hype tranquillo concedetecelo, tanto per movimentare un po’ le cose) e su chi otterrà le Stelle Verdi, visto che anche per sapere quali saranno i nuovi Bib Gourmand dovremmo attendere un pochino, ecco che possiamo fare un giro per vedere i ristoranti stellati 2023 nelle varie città italiane.

Per esempio, qui trovate la Guida Michelin 2023 di Napoli che, fra l’altro, nel 2023 risulta essere la provincia più stellata d’Italia (ha 24 ristoranti con una stella e cinque ristoranti con due stelle). Oppure si può andare a sbirciare la Guida Michelin 2023 di Verona, guida alquanto movimentata dal trasferimento di Casa Perbellini di Giancarlo Perbellini ai 12 Apostoli. Qui abbiamo sette ristoranti stellati, sei con una stella e un due stelle.