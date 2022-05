Guida Michelin approda per la prima volta in Estonia: ecco le nuove stelle

La Guida MIchelin approda per la prima volta in Estonia e segnala 31 ristoranti complessivi, di cui due con una stella.

Dopo il viaggio in Belgio e Lussemburgo la Guida Michelin 2022 approda per la prima volta anche in Estonia, portando all’attenzione dei gastrofighetti di tutto il mondo 31 ristoranti che punteggiano l’intero Paese, da Tallinn a Tartu, tra cui due premiati con una stella, cinque Bib Gourmand e due stelle verdi per la dimostrazione di impegno nell’ambito della sostenibilità.

Come al solito, gli ispettori – indipendenti e anonimi – hanno preso in esame l’offerta estone valutando cinque criteri: la qualità degli ingredienti impiegati, la padronanza delle tecniche culinarie del caso, l’armonia dei sapori, il grado di espressione della personalità dello chef nei suoi piatti e, infine, la coerenza generale nell’offerta del menu. Come accennato, i ristoranti che si sono aggiudicati l’iconica e prestigiosa stella sono due: cominciamo con la NOA Chef’s Hall di Tallinn, dove gli ospiti della cena vengono accolti con un aperitivo servito in un romantico lounge con una splendida vista sulla baia cittadina. Il menu di 7 portate è accompagnato da un apparato scenico d’autore, con cucina a vista e il fuoco che aggiunge un briciolo di spettacolarità, e comprende piatti complessi ma altamente originali.

Il secondo, il 180° di Matthias Diether, giace nella parte più moderna del porto di Tallinn e si distingue per la sua cucina aperta a forma di U, dalla quale si ha una vista a centottanta gradi (da qui il nome). Dopo uno snack nel bar futuristico gli ospiti possono gustare un degustazione di 4 o 6 portate in cui creazioni ambiziose e vistose declinano una grande attenzione ai dettagli e il sapiente uso di contrasti tra sapore e consistenza. I ristoranti ad aver conquistato il premio Michelin Bib Gourmand, che mette in evidenza le cucine in grado di offrire un ottimo rapporto qualità/prezzo, sono invece il Fellin di Viljandi; l’Harg, il Lore Bistroo, il Mantel ja Korsten e il NOA di Tallinn. Stella verde, infine, per Põhjaka Manor a Mäeküla e Fotografiska a Tallinn.

La selezione principale di questa primissima edizione della Guida Michelin Estonia si conclude con 22 altri ristoranti segnalati dagli ispettori: