Guida Michelin Belgio: celebre chef perde la seconda stella e annuncia la chiusura

Così come confermato dalla Guida Michelin Belgio, Stéphan Buyens ha perso la sua seconda stella Michelin. Inoltre lo chef ha annunciato che andrà in pensione e chiuderà il ristorante Le Fox di De Panne.

Ve l’avevamo detto che c’era un’importante novità nella Guida Michelin di Belgio e Lussemburgo, no? Oltre al fatto che c’è un nuovo bistellato grazie alla seconda stella ottenuta dal ristorante Bozar, ecco che quello che balza agli occhi è che il celebre chef Stéphane Buyens non solo perde la sua seconda stella, ma annuncia anche la chiusura del suo ristorante: andrà in pensione nel 2024.

Guida Michelin Belgio: chef Stéphane Buyens perde la stella e chiude il ristorante

Quando si parla di Guide Michelin, non solo le nuove stelle fanno parlare, ma anche chi le perde. È il caso di Stéphan Buyens che ha appena perso la sua seconda stella Michelin. Ma c’è di più: lo chef ha annunciato che vuole andare in pensione e che nel 2024 chiuderà il suo ristorante Le Fox di De Panne.

In un post su Facebook, Buyens ha spiegato che sanno di aver scritto una storia fatta di fascino, eleganza e tradizione. Inoltre sanno cosa possono o non possono fare. Lo chef ha sottolineato che lui è uno chef stellato da 38 anni e che in questi ultimi 18 anni ha sperimentato cosa voglia dire avere due stelle Michelin. Come squadra, anche in questi ultimi mesi di apertura continueranno a proporre i loro piatti, corredati della loro stella Michelin (quella ottenuta nel 1987) e del 16,5 attribuitogli dall’altra guida gastronomica, la Gault Millau. Ecco il post in questione:

We weten dat we een verhaal geschreven hebben , een instituut van charme , elegantie en traditie.We weten wat we kunnen… Posted by Hostellerie Le Fox on Sunday, March 12, 2023

Lo chef ha poi precisato meglio quanto stia accadendo. Quando la guida Michelin verrà presentata, lui sarà già sull’aereo di ritorno. Buyens pensa di sapere perché abbia perso la stella (anche se non lo dice), ma non è affatto giù per questa notizia. Anzi, potrebbe essere un bene: l’assenza della seconda stella allenterà la pressione in quanto avere due stelle è stressante.

Come se si volesse togliere un sassolino dalle scarpe, ha poi sostenuto che lui ha sempre cucinato per i clienti e non per le guide gastronomiche: lui non si discosterà mai da questa filosofia.

Lo chef ha poi fatto sapere che nel 2024 chiuderà il suo ristorante, ma che questo non ha nulla a che fare con la perdita della stella. Semplicemente ha 63 anni ed è uno chef stellato da 38 anni. Inoltre dal 2019 è anche Assessore allo Sport, all’Economia Locale, al Turismo e ai Giovani, l’anno prossimo si ricandiderà di nuovo e il tutto sta semplicemente diventando troppo per lui: è arrivata l’ora di andare in pensione.

Buyens ha poi spiegato che il figlio non vuole rilevare il ristorante: è troppo grande, troppo complesso e il nome Buyens pensa troppo. L’altra figlia di 16 anni, invece, preferisce continuare i suoi studi. Non essendoci nessun successore, non si è neanche messo alla ricerca di un papabile acquirente: fra 18 mesi l’avventura finirà. Farà male, ma è una scelta deliberata.

Dunque è finita qui? Lo chef lascia aperto uno spiraglio. Di sicuro insieme al suo staff continuerà a viziare i clienti per altri 18 mesi. Poi ancora non sa se si imbarcherà in qualcosa di più modesto o se, magari, insieme alla moglie Ellen Dulst (con la quale nel 2005 aveva ottenuto la seconda stella) andrà a cucinare a casa della gente. La prima cosa da fare è mettere fine a questa storia, poi potrà cominciare la sua nuova vita.

Anche perché, come ha ammesso, in questi 38 anni ha sacrificato tutto in nome del ristorante: nessuna festa di famiglia, nessuna vita sociale e non ha visto crescere i suoi figli. Anche per lui è arrivato il momento di recuperare il tempo perduto.