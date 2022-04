Guida Michelin Chicago 2022: tutte le nuove stelle

di Manuela 8 Aprile 2022

È stata svelata anche la Guida Michelin Chicago 2022: in città ci sono quattro nuovi stellati. Inoltre è stato riconfermato l’unico ristorante tristellato della città, mentre alcuni ristoranti, causa chiusura definitiva, sono stati rimossi dalla Guida. Ma vediamo quali sono le nuove stelle.

Il Kasama di West Town di Tim Flores e Genie Kwon (cucina filippina, noto per i suoi prodotti di panetteria e la cucina raffinata), il Claudia a Bucktown (lo chef Trevor Teich propone un menu degustazione stravagante), l’Esme (ristorante lussuoso con menu degustazione realizzato dalla collaborazione fra l’ex chef del Next Jenner Tomaska e la moglie Katrina Bravo) e il Galit di Lincoln Park (lo chef Zach Engel non si aspettava la stella ed è stato colto di sorpresa dalla notizia, ma il suo menu degustazione con ingredienti insoliti, scelti forzatamente a causa dei cambiamenti imposti dalla pandemia, ha colpito gli ispettori) hanno ottenuto l’ambita prima stella Mchelin. In totale sono 23 i ristoranti di Chicago che hanno guadagnato stelle, una in meno rispetto al 2021.

Per quanto riguarda la lista dei ristoranti Bib Gourmand, quelli che garantiscono un buon rapporto qualità-prezzo, ecco che ci sono state sette nuove aggiunte, portando il totale a 55 ristoranti (ma l’elenco completo dei Bib Gourmand di Chicago deve ancora essere rivelato).

A causa della pandemia, quattro dei ristoranti stellati del 2021 hanno dovuto chiudere i battenti, finendo così eliminati dalla lista: sono lo Yugen (una stella), Entente (una stella), Spiaggia (una stella) e Acadia (due stelle).

Per quanto riguarda il Parachute, invece, questo elegante ristorante coreano-americano di Avondale, è ancora chiuso a causa ristrutturazione: per questo motivo rimane fra gli osservati degli ispettori Michelin, ma perde la stella in quanto al momento è chiuso. Quando riaprirà, ecco che gli ispettori potranno tornarvi per dare il loro giudizio.

L’unico ristorante a tre stelle di Chicago continua a rimanere l’Alinea, con la sua cucina raffinata. La Guida Michelin ha poi distribuito anche altri riconoscimenti:

Colin Hofer, wine director di Bonhomme Groupo: Sommelier of the Year

Julia Monose, creative director e bartender del bar giapponese Kumiko: Exceptional Cocktails Award

Guida Michelin Chicago 2022: tre stelle

Questi sono i ristoranti tre stelle Michelin per il 2022:

Alinea

Guida Michelin Chicago 2022: due stelle

Questi sono i ristoranti due stelle Michelin per il 2022:

Ever

Moody Tongue

Oriole

Smyth

Guida Michelin Chicago 2022: una stella

Questi sono i ristoranti una stella Michelin per il 2022:

Boka

Claudia

EL Ideas

Elizabeth

Elske

Esme

Galit

Goosefoot

Kasama

Mako

Next

North Pond

Omakase Yume

Porto

Schwa

Sepia

Temporis

Topolobampo

A proposito di Guida Michelin: ricordiamo che quella Italia 2023 verrà presentata l’8 novembre, ma alcuni stellati si sapranno già prima.