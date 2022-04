Guida Michelin Italia 2023, la presentazione è l’8 novembre ma alcuni stellati si sapranno già

di Dissapore 7 Aprile 2022

La Guida Michelin Italia 2023 sarà presentata l’8 novembre 2022, ma alcuni ristoranti stellati saranno resi noti già prima, nel corso dell’anno. È una novità già annunciata per altre guide come ad esempio Londra, e che sta caratterizzando una vera e propria svolta nella comunicazione e nell’organizzazione della Rossa.

La cerimonia si terrà in Franciacorta, destination partner fino al 2024. Come al solito l‘assegnazione delle stelle, delle stelle verdi e degli altri premi speciali avverrà nel corso di un evento trasmesso in streaming. La grande novità è che alcuni ristoranti arriveranno alla cerimonia sapendo di essere già presenti nella selezione 2023. A partire da quest’anno, infatti, i ristoranti potranno essere inseriti – senza pittogrammi – nell’app e nel sito ufficiale della Guida Michelin Italia man mano che le prove tavola vengono completate ed i ristoranti selezionati. L’eventuale ingresso nelle piattaforme digitali Michelin, indica dunque la presenza del ristorante nella successiva edizione della guida cartacea, mentre le vere e proprie stelle verranno come sempre assegnate nel corso della cerimonia di presentazione. I Bib Gourmand, invece, verranno annunciati nei giorni immediatamente precedenti, come già accaduto l’anno scorso.

La scelta di aggiornare costantemente app e sito con le realtà gastronomiche più interessanti incontrate dagli ispettori, riflette la volontà di Michelin di dialogare ancor di più con una community mai tanto ampia, entusiasta e coesa, adattando contestualmente la propria offerta informativa alle abitudini contemporanee, attraverso inediti ed esclusivi contenuti sui viaggi ed esperienze gourmand.