Guida Michelin Dubai 2022: Massimo Bottura festeggia la stella al suo “Torno Subito”

di Manuela 21 Giugno 2022

Se Niko Romito può essere felice del suo bistellato a Dubai, altrettanto lo è Massimo Bottura: il suo Torno Subito ha ricevuto una stella Michelin nella nuova (e inedita visto che è la prima edizione) Guida Michelin Dubai 2022. Così Bottura, tramite i suoi account social, ha fatto i complimenti al locale di Dubai per il risultato ottenuto.

Nel post di Instagram Massima Bottura esordisce dichiarando di non riuscire a esprimere quanto sia orgoglioso di tutto lo staff del Torno Subito di Dubai (è il primo ristorante fuori dall’Italia di Massimo Bottura), in primis lo chef Bernardo Paladini, per la loro prima stella Michelin. E ricorda che sfornano 200 coperti ogni giorno, mostrando con orgoglio la cucina italiana, tutta fatta di ingredienti e idee di qualità.

Nel post lo chef dell’Osteria Francescana di Modena ringrazia poi anche l’hotel W Dubai – The Palm: l’hotel che ospita il ristorante, infatti, condivide i suoi valori di sostenibilità. E sono anche i primi a Dubai a partecipare al progetto Zero Waste con il Food Bank. Infine il ringraziamento va anche a Enrico Vignoli, manager definito come “straordinario”.

Il Torno Subito di Dubai è ispirato, anche come design, alla Riviera romagnola, in un mix di convivialità e di atmosfere sofisticate. Qui l’architetto Paul Bishop ha ricreato un effetto vintage anni Sessanta. Ovviamente non da meno è la cucina: se il ristorante ricorda le cabine sulla spiaggia e le atmosfere del litorale romagnolo, ecco che la cucina ripropone i celebri piatti della tradizione italiana, con tanto di forno a legna per la pizza, il carretto dei gelati in spiaggia e anche un picnic sul pedalò.

Questo il post di Instagram di Massimo Bottura: