Guida Michelin: eliminata dai radar la Russia, niente più segnalazioni di ristoranti

di Valentina Dirindin 5 Marzo 2022

Non hanno fatto in tempo a tornare dopo trent’anni d’assenza che già se ne sono andate: le stelle della Guida Michelin non brilleranno più sui cieli della Russia, almeno per ora. In risposta all’invasione dell’Ucraina, infatti, la Guida Rossa ha fatto sapere che sospenderà tutti i giudizi e le segnalazioni dei ristoranti in Russia.

L’edizione dedicata a Mosca era uscita nell’ottobre 2021, per la prima volta dopo la caduta del regime sovietico, e aveva visto assegnare due doppie stelle e sette diversi una stella Michelin. I ristoranti segnalati in guida erano stati in tutto 69, con gli applausi di Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale della Guida Michelin, che aveva spiegato come “la Russia è espressione di una natura meravigliosamente ampia: dalle coste marine alle foreste selvagge”. Tutti i progetti di sviluppo in Russia si considerano “congelati” – fa sapere la Michelin con una nota – e anche tutte le attività social e editoriali online nel paese sono al momento sospese.

“Abbiamo fatto la scelta di non promuovere Mosca come destinazione”, ha tagliato corto Michelin, spiegando perché sia stata presa la decisione di tagliare fuori la Russia dai radar gastronomici (come peraltro stanno facendo anche altri, primo fra tutti la 50 Best Restaurants, che ha annunciato il trasloco della sua cerimonia annuale da Mosca a Londra). “Di conseguenza, quest’anno la selezione di Mosca non verrà aggiornata”: è questo il messaggio finale della Guida Rossa, che appunto decide di boicottare per la sua parte la Russia.