Guida Michelin Francia 2025: il Young Chef Award va a un’italiana

Serata in rosso alla corte di Francia: la Guida Michelin premia due ristoranti con le tre stelle, e non manca un capitolo dedicato all'Italia.

Al di là delle Alpi il cielo è stellato come non mai. Una novità? Tecnicamente sì, ma anche no: la Guida Michelin Francia è stata presentata nelle ultime ore presso il Centre des congrès Robert Schuman di Metz. Piatto principale servito, insomma; ma guai a pensare che gli antipasti non fossero all’altezza.

Largo ai numeri, esatti e inappellabili: si contano due nuovi ristoranti a tre stelle, nove locali premiati con il macaron gemello e addirittura 57 che hanno vinto il privilegio di cucire sulla propria divisa la prima, storica stella. Ma il cammino verso la cerimonia, come accennato, è stato disseminato da colpi di scena più o meno clamorosi – uno su tutti la retrocessione a due stelle del Georges Blanc di Vonnas, (ex) tristellato più longevo al mondo. Ah, e poi c’è il capitolo Italia.

I nuovi ristoranti con tre stelle e l’angolo italiano

Il palco in Rosso è abbastanza ampio da accogliere tutti i premiati, ma per forza di cose – questione di numeri, di nuovo – la luce dei riflettori brilla più intensamente per due in particolare: parliamo di chef Christopher Coutanceau, che torna a festeggiare le tre stelle nel suo omonimo ristorante; e di chef Hugo Roellinger del ristorante Le Coquillage, a Saint-Méloir-des-Ondes.

Entrambi – vale la pena notarlo – forti anche della stella verde, si tratta dei due nuovi tristellati di Francia. Il primo – il Christopher Coutanceau – propone una cucina precisa e raffinata, dove la pesca e più generalmente l’oceano si mette in mostra in “creazioni intense ed eleganti”; mentre nel secondo Roellinger esalta frutti di mare e prodotti dell’orto anche e soprattutto attraverso la maestria delle spezie. Ma vi abbiamo promesso di chiacchiere sul Bel Paese, ed eccoci qua.

Qualche parola va a Maison Ruggieri, creatura di Martino Ruggieri chiuso improvvisamente appena una manciata di mesi fa: il nostro aveva deciso di prendere la via di casa e poco più tardi aprì Casanova a Grotta Palazzese. Tra i premi speciali, invece, spicca il nome di Valentina Giacobbe del Ginko di Lille, neostellato, premiata con il Young Chef Award.

Giacobbe si è formata al Gaya con Pierre Gagnaire prima di lavorare al Rozo e poi al SOlange, e prima di dedicarsi alla cucina si è laureata in scienze politiche: gli ispettori in Rosso hanno premiato la sua cucina, descritta come “audace e contemporanea”, sia con il macaron che con il premio come miglior giovane chef.

Chiudiamo, infine, con la doverosa rassegna dei nuovi ristoranti stellati. Di seguito i locali premiati con le due stelle:

Qui, invece, la (lunga) lista dei ristoranti che festeggiano la prima stella: