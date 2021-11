Guida Michelin Shanghai 2022: tutte le nuove stelle

di Manuela 16 Novembre 2021

Dopo Kyoto e Osaka, è arrivata anche la nuova Guida Michelin Shanghai 2022: fra le nuove stelle segnaliamo da subito che ci sarà anche un nuovo tre stelle. Fra i 129 ristoranti selezionati dalla Guida, abbiamo:

Tre stelle Michelin: 2 ristoranti

Due stelle Michelin: 8 ristoranti

Una stella Michelin: 37 ristoranti

Bib Gourmand: 21 ristoranti

Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale della Guida Michelin, ha spiegato che Shanghai gioca un ruolo speciale in Asia e sulla scena gastronomica mondiale. Oltre alle competenze culinarie di alto livello (evidenziate anche da un nuovo ristorante tre stelle), il loro staff ha anche notato un aumento del servizio e del talento dei sommelier.

Inoltre molti ristoranti hanno dimostrato di essere attenti all’ambiente e alla sostenibilità. Poullennec ha poi dichiarato di essere orgogliosi di aver evidenziato i ristoranti che stanno svolgendo un ruolo importante nel cercare di ridurre l’impatto ambientale dei menu, promuovendo i prodotti locali e stimolando altri professionisti o amanti del cibo ad andare avanti.

Proprio per tale motivo, quest’anno, a Shanghai ha debuttato per la prima volta in assoluto anche la Michelin Green Star.

La prima Shanghai Michelin Green Star è stata assegnata al Taian Table, il nuovo tre stelle della città. Questo perché il locale ha posto la sostenibilità al centro della sua cucina. Il ristorante, infatti, si rifornisce da produttori sostenibili e ha ridotto al minimo l’uso della plastica, gli sprechi alimentari e il consumo di energia. Inoltre ricicla il più possibile e spinge i suoi fornitori a diminuire gli imballaggi.

Durante la conferenza stampa di premiazione, poi, la Guida ha consegnato anche due premi speciali:

Michelin Young Chef Award: vinto da Liang Yongzuna, cao chef dell’Oriental Sense & Palate

Michelin Service Awad: vinto da Sophia Jin dello Sheng Yong Xing

Guida Michelin Shanghai 2022: ristoranti 3 stelle

Partiamo dai ristoranti tre stelle. Dopo cinque anni di attività il Taian Table passa dalle sue due stelle alle tre stelle Michelin, diventando così il secondo locale di Shanghai a fregiarsi di tale riconoscimento. Taian Table beneficia di uno spazio aperto all’estremità di un vicolo che da su Zhenning Roas. Più di 20 posti a sedere circondano la cucina aperta dello chef Stefan Stiller. Qui si possono trovare menu da 10 a 12 portate, aggiornati ogni 6-8 settimane. Lo stile di cucina è originale, innovativo e sofisticato.

Confermate anche le tre stelle per l’Ultravioletto di Paul Pairet. Dopo aver prenotato sul sito web, un bus navetta trasporta i clienti in un luogo misterioso: qui vivranno un’esperienza sensoriale multistrato in una tavolata di sconosciuti. Il menu è composto da 20 portate, il tutto abbinato a immagini e musica.

Guida Michelin Shanghai 2022: ristoranti 2 stelle

Gli 8 ristoranti due stelle Michelin di Shanghai sono stati tutti riconfermati anche per quest’anno:

Bao Li Xuan

Canton 8

Da Vittorio

Imperial Treasure Fine Chinese Cuisine

Ji Pin Court

L’Atelier de Joel Robuchon

8 ½ Otto e Mezzo Bombana

Xin Rong Ji

Qui potrete trovare cucina cantonese, di Taizhu, italiana e francese.

Guida Michelin Shanghai 2022: ristoranti 1 stelle

Ci sono poi cinque nuovi ristoranti che sono stati premiati con una stella Michelin:

Fu 1015 : sorge in un edificio storico basso e offre cibo locale di Shanghai con anche pasti fissi

: sorge in un edificio storico basso e offre cibo locale di Shanghai con anche pasti fissi Fu 1088 : qui si trovano piatti più evocativi, fra cui la salsa piccante di Babao, i pezzi di prosciutto con piselli dello Yunnan e le uova di granchio Xiao Long Bao. Si tratta di piatti della tradizione, come il maiale alla salsa di soia e il pesce affumicato di Shanghai

: qui si trovano piatti più evocativi, fra cui la salsa piccante di Babao, i pezzi di prosciutto con piselli dello Yunnan e le uova di granchio Xiao Long Bao. Si tratta di piatti della tradizione, come il maiale alla salsa di soia e il pesce affumicato di Shanghai Obscura : questo ristorante è stato inaugurato quest’anno e ha già ottenuto una stella Michelin. Il tema del menu è “fiume sud, fiume nord” e porta con sé le esperienze di viaggio e i ricordi d’infanzia dei suoi due chef. Qua potrete trovare tecniche culinarie occidentali abbinate a piatti regionali

: questo ristorante è stato inaugurato quest’anno e ha già ottenuto una stella Michelin. Il tema del menu è “fiume sud, fiume nord” e porta con sé le esperienze di viaggio e i ricordi d’infanzia dei suoi due chef. Qua potrete trovare tecniche culinarie occidentali abbinate a piatti regionali Senso e palato orientali : una stella anche a questo ristorante che fa delle tradizioni Chaoshan il punto forte del suo menu, il tutto condito con un tocco di creatività e finezza. Fra i piatti da segnalare il piccione arrosto

: una stella anche a questo ristorante che fa delle tradizioni Chaoshan il punto forte del suo menu, il tutto condito con un tocco di creatività e finezza. Fra i piatti da segnalare il piccione arrosto Sheng Yong Xing: questo ristorante si trova al n.5 del Bund e rappresenta la prima apertura a Shanghai di questo brand. Oltre a una spettacolare vista sul fiume, qui troverete piatti tipici di Pechino fra cui l’anatra arrosto. Non manca una fornita cantina frequentata da sommelier

Guida Michelin Shanghai 2022: ristoranti Bib Gourmand

Questa edizione 2022 propone 20 ristoranti Bib Gourmand (sono quei ristoranti di buona qualità e con un buon rapporto qualità-prezzo, capaci di offrire un pasto di tre portate per un massimo di 300 RMB a testa a Shanghai, bevande escluse), con una new entry: l’Easeful Cuisine. Lo chef e proprietario è stato premiato in quanto capace di cogliere l’essenza degli ingredienti usando però tecniche senza pretese e creando sapori casalinghi tipici della zona di Zhejiang-Jiangsu.