Guida Michelin Thailandia 2023: resiste la stella dello street food di Jay Fai

di Manuela Chimera 24 Novembre 2022

Tutti pronti per le stelle della Guida Michelin 2023 Thailandia? La cerimonia che ha svelato i nuovi stellati si è tenuta presso l’Athenee Hotel di Bangkok. Rispetto all’edizione 2021, quest’anno la Guida cita ben 441 voci (contro le 261 dell’anno passato), con cinque ristoranti che ottengono la loro prima stella. Inoltre sono stati segnalati anche 53 nuovi Bib Gourmand e 6 promozioni. E sì, sappiamo che ve lo state chiedendo: lo street food di Jay Fai ha confermato la sua stella.

Guida Michelin 2023 Thailandia: i ristoranti stellati

Partiamo dalle due stelle: quest’anno nessun ristorante della Thailoandia è riuscito a ottenere una nuova, seconda stella. Tuttavia sono stati riconfermati tutti e sei i bistellati dello scorso anno:

R-HAAN

Le Normandie by Alain Roux

Chef’s Table

Mezzaluna

Sühring

Sorn

Più fermento, invece, c’è stato fra i ristoranti da una stella. Nell’elenco del 2023 troverete 29 ristoranti con una stella: 24 hanno confermato la stella presente anche nel 2021, mentre ci sono cinque new entry.

In particolare, fra le conferme, spicca lo street food stellato di Raan Jay Fai: è dal 2018 che questo locale si fregia della sua stella Michelin. Nonostante le sedie di plastica e le luci fluorescenti (per tacere delle ore di coda, ne avevamo parlato qui), si tratta di uno street food diverso dal solito, con porzioni molto più care, ma giustificate da una cura per gli ingredienti e per la preparazione che non ha nulla da invidiare a un ristorante stellato.

Questi sono i 24 ristoranti che hanno confermato la loro stella:

Saneh Jaan

Le Du

Nahm

PRU

Sushi Masato

Savelberg

Yu Ting Yuan

Cadence by Dan Bark

80/20

J’aime by Jean-Michel Lorain

Elements, Inspired by Ciel Bleu

Chim by Siam Wisdom

Canvas

Khao (Ekkamai)

Sra Bua by Kiin Kiin

Methavalai Sorndaeng

Suan Thip

Paste

Blue by Alain Ducasse

Jay Fai

IGNIV

Côte by Mauro Colagreco

Gaa

Aksorn

Questi, invece, sono i cinque ristoranti che hanno ottenuto per la prima volta la loro stella Michelin:

Signature

Baan Tepa

Haoma

Potong

Maison Dunand

I Bib Gourmand della Thailandia

L’elenco Bib Gourmand 2023 della Thailandia (sono quei ristoranti che hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo), comprende 53 nuove voci. La selezione, in totale, comprende 189 locali, di cui 82 situati nella sola Bangkok. 33 ristoranti si trovano nella regione dell’Isan, 27 a Chiang Mai, 23 a Phuket, 13 a Phra Nakhon Si Ayutthaya e 11 a Phang-Nga.

Inoltre di questi 189 locali, 105 sono rappresentati da ristoranti informali, mentre 84 sono punti di ristoro da street food. Fra le nuovi voci di Bangkok figurano anche:

Kin Kub Koi

Pad Pochana

Samlor

Arunwan

Premi speciali

La Guida Michelin Thailandia 2023 non si è, poi, dimenticata dei premi speciali: