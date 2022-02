Guinness diventa green: al via progetto di agricoltura rigenerativa

di Marco Locatelli 24 Febbraio 2022

Diageo, la popolare multinazionale proprietaria del marchio Guinness, ha lanciato un progetto di agricoltura rigenerativa che coinvolge le produzione di birra.

Saranno almeno 40 le prime aziende del colosso della birra coinvolte nella campagna, che inizierà tra la semina primaverile e invernale dell’orzo.

Il progetto nasce nell’ambito del piano di sostenibilità decennale di Diageo Europe, il cui obiettivo è quello di raggiungere le zero emissioni nette di carbonio nelle operazioni dirette e ridurre le emissioni nelle operazioni indirette del 50% entro il 2030.

L’azienda ha fatto sapere che il suo obiettivo – anche attraverso questa campagna di agricoltura rigenerativa – è di migliorare la salute del suolo, rafforzare la biodiversità, ridurre l’uso di fertilizzanti sintetici, migliorare la qualità dell’acqua e dei mezzi di sussistenza degli agricoltori.

Sempre per restare in tema, la Guinnes sta per lanciare sul mercato una spillatrice “domestica”, che permette di godersi il sapore morbido e avvolgente della Guinness dal divano di casa.