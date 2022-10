Halloween 2022: negli USA il prezzo delle caramelle va alle stelle, è il più alto dal 1999

di Manuela 30 Ottobre 2022

Ma quanto costerà questo Halloween 2022 agli americani? Tanto, visto che negli USA il prezzo delle caramelle è salito alle stelle, segnando un +14%, il più alto mai registrato fin dal 1999.

Altro che “dolcetto o scherzetto?”, questo è uno scherzetto in piena regolare. Secondo un report di S&P Global Market, infatti, dall’anno scorso i prezzi delle caramelle sono saliti del 14%, l’aumento più alto mai registrato finora dall’Halloween 1999. Anzi: è il doppio rispetto al balzo del 7% registrato nel 2008 durante la crisi finanziaria.

Tutto per colpa dell’inflazione: in generale, tutto il cibo è diventato più costoso dell’11,2%, con alcuni generi alimentari aumentati anche del 13%. Ovviamente i produttori di alimenti hanno aumentato costantemente i prezzi e quelli di caramelle non hanno fatto eccezione.

Già a inizio anno, per esempio, Hershey aveva avvisato che avrebbe aumentato i prezzi di listino di tutti i segmenti. Nonostante l’aumento dei prezzi delle caramelle, però, gli americani sono pronti a sborsare cifre più alte pur di non rinunciare al “dolcetto o scherzetto?”. Anzi, si stima un aumento dell’1% della spesa, con un valore raggiunto di 3,2 miliardi di dollari. La National Retail Federation ha realizzato un sondaggio dal quale è emerso il fatto che il 67% degli intervistati prevede di distribuire caramelle quest’anno, contro il 66% del 2021.

Ma c’è un altro fattore da considerare: i consumatori potrebbero non trovare le caramelle che stanno cercando. Sempre Hershey ha spiegato che utilizza le medesime linee di produzione sia per i prodotti regolari che per quelli stagionali. Visto che la domanda per i prodotti regolari è stata molto forte, ecco che non è riuscito ad aumentare contemporaneamente la produzione di articoli per Halloween. Beh, poco male: gli americani si rivolgeranno anche a rivali come Mars e MDLZ, no?