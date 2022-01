Hamburger e timballo di carne: la nuova frontiera del panino austaliano

di Luca Venturino 11 Gennaio 2022

Se vi piace la carne ma pensate che nella vostra carne non ci sia abbastanza carne, allora il The Merrywell di Pert, Australia, ha il panino giusto per voi: un generosissimo (anche se, tocca dirlo, un filo esagerato) hamburger di manzo con aggiunta extra di timballo di carne. Timballo che, si capisce, è servito letteralmente dentro il panino, esattamente tra le due fette di pane.

Il tutto è accompagnato da formaggio fuso e salsa aioli, mentre il timballo (senza ombra di dubbio star dello show) è condita con salsa di pomodoro. E chiaramente viene servito insieme a una bella porzione di patatine fritte, che i carboidrati non sono mai abbastanza. Il panino sarà disponibile per un periodo di tempo limitato: se volete assaggiarlo, anziché perdere tempo a chiedervi se in Australia abbiano sentito parlare di Veganuary, vi conviene timbrare il biglietto!