Hard Rock Cafe e Lionel Messi lanciano un nuovo panino

di Luca Venturino 14 Gennaio 2022

Non fate la faccia sorpresa: cos’è, non vi ricordavate che Lionel Messi è l’ambasciatore dell’Hard Rock Cafe? È comprensibile che l’iconico brand di ristoranti dedicati al mondo della musica abbia voluto dedicare al campione argentino (e, per l’appunto, ambasciatore del marchio) un panino: ecco dunque spiegata la genesi del ‘Messi Burger’, già disponibile nei locali di Miami e Hollywood prima dell’uscita globale prevista per il 1 marzo.

Doppia pila di polpette con carne macinata, provolone, chorizo affettato, cipolla rossa caramellata e salsa Hard Rock, il tutto servito su di un letto di lattuga romana grattugiata e pomodoro: questa la ricetta del burger dedicato al calciatore, acquistabile nei locali sopracitati alla cifra di 11 dollari e 95 centesimi.

“È un onore portare la nostra partnership con la star del calcio di fama mondiale, Lionel Messi, e la campagna Live Greatness a un livello superiore con la sua personale interpretazione del Legendary Steak Burger dell’Hard Rock Cafe” ha spiegato Jon Lucas, capo dell’Hard Rock International. “Siamo entusiasti di lanciare il Messi Burger come programma pilota in Florida, proprio nel cortile di casa di Hard Rock, mentre ci prepariamo per il lancio globale a marzo”.