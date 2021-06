Hard Rock Cafe: sarà Lionel Messi il suo ambasciatore nel mondo

Hard Rock Cafe festeggia i suoi 50 anni di attività. E lo fa non solo lanciando una serie di iniziative particolari, ma anche annunciano una collaborazione calcistica: sarà infatti Lionel Messi il suo nuovo ambasciatore nel mondo.

Il primo Hard Rock Cafe aveva aperto i battenti a Londra nel 1971. Da allora il brand è cresciuto ed è diventato famoso in tutto il mondo: attualmente conta 239 sedi sparse in 68 paesi.

Ovviamente questo importante traguardo merita dei festeggiamenti di tutto rispetto ed ecco che Jim Allen, presidente di Hard Rock International, ha tenuto una conferenza streaming in cui non solo ha parlato dei risultati ottenuti e delle sfide che li attendono in futuro, ma ha anche annunciato un’importante collaborazione.

Per celebrare il 50esimo anniversario, infatti, hanno deciso che sarà Lionel Messi (il quale ha da poco aperto il suo secondo ristorante a Barcellona vicino a quello di Suarez) il primo ambasciatore Hard Rock Cafe appartenente al mondo degli atleti. Leo ricoprirà questo ruolo per i prossimi cinque anni. Ovviamente Hard Rock ha subito creato una t-shirt Classic T con il logo del brand, il leone e il numero 10 per confermare la collaborazione fra il calciatore e il brand.

Lionel Messi si è dichiarato onorato di collaborare con un marchio così importante come Hard Rock, soprattutto in questo momento dove lo sport e la musica sono una parte integrante della sua vita, una combinazione perfetta fra professione e tempo libero. Per lui è anche un onore essere il primo atleta a legarsi al marchio.

Allen ha poi regalato a Messi una chitarra elettrica realizzata proprio per il calciatore, mentre Messi ha donato ad Allen una copia firmata del suo pallone d’oro.

Se ricordate, però, si parlava anche di altre iniziative per festeggiare i 50 anni dell’Hard Rock Cafe. Ebbene: a partire dal 14 giugno nei tre ristoranti italiani di Roma, Venezia e Firenze (qui qualche indicazione su come si mangia nel locale di Firenze) ci saranno alcuni prodotti gastronomici in vendita a prezzi speciali. Inoltre qui sarà possibile comprare tutto il nuovo merchandising di Leo Messi.

Un esempio? Nell’Hard Rock Cafe di Roma, in determinate fasce orarie, potrete prenotare un Country Burger a 0,71 centesimi. Inoltre dentro al ristorante di via Veneto ci sarà un apposito angolo photocall con decorazioni a tema e la torta per le celebrazioni del 50esimo anniversario.