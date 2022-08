Heineken lancia le Heinekicks, le sneakers con la birra incorporata

di Manuela 3 Agosto 2022

Scordatevi per un attimo le scarpe da ginnastica Lidl o il marchio di abbigliamento Eurospin: Heineken vince tutto lanciando le Heinekicks, le sneakers con tanto di birra incorporata nella suola.

Queste sneakers sono frutto della collaborazione fra Heineken Silver, Le Pub e BBH Dominic Ciambrone aka The Shoe Surgeon. Ovviamente le sneakers che fanno “Camminare sulla Birra” (lo slogan è, infatti, “Walking on Beer”) saranno disponibili in edizione limitata.

La scarpa in sé è un tripudio di colori: la tomaia lenticolare vanta diverse tonalità di verde, il bianco, il rosso e l’argento, il tutto per abbinarsi ai colori di Silver di Heineken.

La vera chicca, però, è la suola: al suo interno è stata inserita della birra utilizzando un sistema di iniezione chirurgica specializzata. Ma non è finita qui: per essere sempre pronti, ecco che nella linguetta della scarpa è stato inserito anche un apribottiglie in metallo rimovibile. Immaginate la faccia degli addetti ai controlli al metal detector quando squillerete al passaggio e, con nonchalance, toglierete l’apribottiglie di metallo dalla scarpa!

Gerald Yeo, il direttore marketing di Asia Pacific Breweries Singapore, ha spiegato che l’azienda ha deciso di seguire l’onda del cambiamento. Il lancio di Heineken Silver segue proprio questa rotta, testimoniato anche dall’edizione limitata di queste sneakers. In teoria il messaggio che queste scarpe vogliono lanciare è che una mente aperta è la chiave per cogliere tutte le possibilità della vita.

Non so perché, ma mi sto immaginando Homer Simpson che indossa queste scarpe ed esclama felice “Doh, cammino sulla birra, hihihi”.