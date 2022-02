Heinz Beck doppierà l’orsetto chef Becky del cartone Lampadino e Caramella

di Manuela 15 Febbraio 2022

Sarà niente meno che Heinz Beck a doppiare l’orsetto chef Becky nel cartone animato Lampadino e Caramella della Rai. Lo chef si dichiara felicissimo di quella che definisce come un’“esperienza meravigliosa”: da tempo sta cercando di partecipare a progetti di responsabilità sociale in modo da aiutare nella lotta contro l’obesità infantile e i disturbi alimentari.

Heinz Beck, tre stelle Michelin, noto chef del ristorante La Pergola al Rome Cavalieri ha deciso di partecipare a questo progetto, ma non sarà solo. Mentre sarà lui a dare la voce all’orsetto chef Becky, ecco che Giuseppe Zeno sarà la voce del Sole narratore, Amadeus sarà l’Armadillo Amadillus, Bruno Vespa sarà Bruno Canguro, Gianna Nannini sarà lo scoiattolo volante rock Billie e Giorgio Lupano sarà il pinguino gelataio Pingio.

Becky sarà una new entry per il cartone: una puntata di Lampadino e Caramelle nel MagiRegno degli Zampa (è la seconda stagione del cartone prodotto da Raffaele Bortone e Andrea Martini per Animundi insieme a Rai Ragazzi) sarà incentrata totalmente su questo orsetto che fornirà utili insegnamenti per mangiare bene e rimanere in salute.

La serie è adatta a tutti i bambini, proprio per insegnare loro ad abbattere tutte le barriere. Nella serie sono, per esempio, presenti i sottotitoli per i bimbi con problemi di udito, ma non solo: vicino ai personaggi disegnati ci sono grandi baloon con battute recitate in linguaLis proprio da attori live. La voce narrante, invece, permette anche agli ipovedenti di seguire la storia. Non a caso questa serie ha ottenuto il Premio Unicef.

Repubblica ha poi intervistato Beck. Lo chef ha spiegato che a lui interessano anche le minoranze: visto che al mondo ci sono 19 milioni di bambini ipovedenti, 1,5 milioni di bimbi ciechi e 72 milioni di persone che usano la lingua dei segni, ecco che per lui mettersi a disposizione nonostante i suoi mille impegni sia il minimo che si possa fare.

Lo chef ha rivelato che si è divertito a doppiare l’orsetto Becky nel corso della puntata dal titolo Il fiore della bontà, cosa che gli ha permesso anche di sensibilizzare i più piccoli in merito al tema dell’obesità infantile. Non è certo la prima volta che Beck si occupa di una tematica del genere: ha scritto un libro e partecipato a tavole rotonde per spiegar agli altri come mangiare sano. E ha anche ideato un corso di cucina per i ragazzi delle scuole romane.

Beck ha poi spiegato di essere stato terrorizzato all’idea di diventare doppiatore: da sempre è abituato a stare dietro le quinte di un ristorante, in cucina, per cui ritrovarsi a dover doppiare nella saletta “Alberto Sordi” di Cinecittà è stato qualcosa di arduo. Tuttavia il risultato ottenuto lo ha riempito d’orgoglio.

Beck fornisce poi i suoi consigli per crescere sani:

mangiare tutti i giorni frutta e verdura

televisione spenta quando si mangia

via i telefonini a tavola

a tavola si parla e si comunica

Nella puntata da lui doppiata, ecco che viene sottolineato come il cibo, se cucinato bene, è qualcosa di meraviglioso che fa crescere in forma. E rivela anche la trama: c’è un cattivo che ha deciso di avvelenare il re, ma lo chef Becky, tramite i suoi poteri culinari, riesce ad avere la meglio.

Beck ha poi continuato rivelando che tanti bambini soffrono di disturbi alimentari. Il suggerimento che lo chef dà ai genitori è quello di includere i più piccoli nel processo di preparazione dei pasti: bisogna cucinare in loro presenza, spiegando i diversi passaggi delle preparazioni e facendosi aiutare quando possibile.

Il che vuol anche dire piantare qualche piantina di frutta o verdura, organizzarsi bene per trovare il tempo di cucinare e variare il più possibile il piano alimentare.