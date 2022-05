Heinz Beck: lo chef tristellato aprirà un ristorante a Palermo?

di Manuela 11 Maggio 2022

Al Mag di Palermo lo chef tristellato Heinz Beck suggerisce l’ipotesi di una possibile apertura a Palermo. Aprirà davvero un ristorante nel capoluogo siciliano? Difficile a dirsi, ma queste sono state le sue parole: “Aprire un ristorante a Palermo? Chi lo sa… dipende dall’opportunità”.

Se Beck aprisse mai un locale a Palermo, questo andrebbe ad aggiungersi al suo tre stelle Michelin La Pergola all’Hotel Rome Cavalieri e al St. George by Heinz Beck di Taormina, una stella Michelin.

Lo chef ha tenuto la masterclass dal titolo “La tecnologia nell’alta ristorazione: la distillazione e liofilizzazione” durante il Mag di Palermo, Master Academy Antonino Galvagno.

Non sarebbe poi così strano per Beck scegliere di aprire un ristorante a Palermo: la moglie, in fin dei conti, è proprio palermitana. Durante la manifestazione, qualcuno ha provato a chiedergli quale fosse il suo piatto e il suo ingrediente siciliano preferito, ma lo chef ha preferito valorizzarli tutti dicendo che non sarebbe corretto parlare di un prodotto al posto di un altro visto che tutto dipende dalla scelta che fai e dalla ricetta.

Lo chef ha parlato anche della ristorazione siciliana, settore nel quale è ottimista. Ha spiegato che la ristorazione in Sicilia è cresciuta e migliora di anno in anno. Tornando a parlare, poi, di una possibile apertura a Palermo spiega che non esclude mai niente: la vita è un grande punto interrogativo ed è il destino che ci porta a fare determinate cose (per esempio ultimamente ha creato il suo primo NFT durante un evento a Dubai). E conclude dicendo che forse un giorno ci sarà un suo ristorante anche a Palermo così come già c’è a Taormina.