Heinz: di nuovo in vendita la Cena di Natale in lattina andata sold-out

Dopo essere andata subito in sold-out, torna in vendita l'edizione limitata della zuppa Heinz in lattina "Cena di Natale".

di Manuela 10 Dicembre 2021

Lo scorso novembre Heinz aveva messo in vendita in edizione limitata la Big Soup “Christmas Dinner”, la zuppa “Cena di Natale” in lattina. Solo che quelle prime 500 lattine erano andate sold-out in sole 3 ore. Ma ecco che, a grande richiesta, Heinz ha nuovamente rimesso in vendita la sua limited edition natalizia.

Questa zuppa dedicata alla Cena di Natale comprende tacchino, polpette ripiene, patate, cavoletti e di Bruxelless e maiale, il tutto racchiuso nella classica lattina Heinz.

Per questa seconda tornata, Heinz (che ha da poco collaborato con Terry’s per produrre una maionese alla cioccolata e arancia) ha promesso che produrrà più lattine, sempre al costo di 1,50 euro ciascuna (più le spese di spedizione).

Per ogni lattina acquistata, poi, proventi verranno devoluti al The Soup Kitchen di Tottenham Court Road a Londra, destinati a chi non ha una casa per questo Natale.

La Soup Kitchen, infatti, fornisce pasti, vestiti e articoli da toeletta gratuiti a più di 150 persone ogni giorno, fra cui senzatetto, anziani e persone vulnerabili.

Anke von Hanstein, brand manager di Heinz Soups, ha dichiarato che è stato incredibile vedere come il Regno Unito abbia risposto alla loro Heinz Christmas Dinner Big Soup. Il tutto-esaurito in tre ore è andato oltre le loro più rosee aspettative. Secondo von Hanstein, gli inglesi adorano la cena di Natale sotto forma di zuppa. In lattina.