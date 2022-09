Heinz lancia una linea di vestiti macchiati di ketchup

di Luca Venturino 5 Settembre 2022

La vostra idea di moda è indossare vestiti che sembrano reduci dalla più unta e movimentata grigliata di Ferragosto? Ottimo, Heinz ha ciò che fa per voi: una linea di abbigliamento in collaborazione con il rivenditore di vestiti usati ThredUp consistente in 157 capi firmati e streetwear, tutti arricchiti da una meravigliosa chiazza di ketchup. Eh sì, perché se al macchiarsi in questo modo la reazione più naturale sarebbe quella di ripassare il calendario dei santi, ora la stessa chiazza è stata elevata a una dichiarazione di moda, o “un nuovo simbolo iconico” in grado di aggiungere “carattere” a ogni capo d’abbigliamento, secondo quanto dichiarato dal brand manager Alyssa Cicero.

Insomma, ci siamo capiti? No, non siete maldestri e sfigati se vi macchiate con il condimento – si tratta di una avveduta visione artistica. La collezione verrà rilasciata al pubblico in due ondate, la prima il 30 agosto e la seconda il 13 di settembre; con prezzi che variano da circa 300 euro per una maglietta di Gucci ad appena 12 euro per una t-shirt della Champion. Entrambe macchiate di ketchup, beninteso. Scherzi a parte, è giusto anche sottolineare che il ricavato delle vendita verrà devoluto a Rise Against Hunger, un’organizzazione no-profit che fornisce sollievo dalla fame nei paesi in via di sviluppo – un intento innegabilmente nobile.

“In ThredUP, crediamo che ogni capo di abbigliamento meriti una seconda vita” ha commentato Erin Wallace, vicepresidente del marketing integrato di ThredUp. “Anche le vittime dei barbecue estivi”. L’abbinamento perfetto? Che domande, le scarpe sandwich ovviamente.