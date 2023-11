Heinz presenta Slowmaster 57, la prima rampa da corsa per ketchup al mondo

Heinz ha creato una rampa - la Slowmaster 57, per l'appunto - per dimostrare quanto è lento il suo ketchup.

di Luca Venturino 27 Novembre 2023

Inevitabile rimanere un po’ smarriti dopo aver letto “rampa da corsa per ketchup” – vogliamo dire, di che si tratta? Come si fa a gareggiare? La rampa va percorsa dall’alto verso il basso, come uno scivolo, o nel verso opposto, come se fosse una rampa di lancio? Domande legittime che possono essere soddisfatte con le più banali delle risposte – Heinz ha creato la Slowmaster 57 con un’idea ben chiara in mente, e cioè che il ketchup di qualità non dovrebbe mai superare un certo limite di velocità. Ehi, fa pure rima.

No, naturalmente non ci stiamo riferendo al classico sport del lancio della bustina, in voga in tutte le mense scolastiche d’Italia: l’idea di Heinz è che, versando un poco di ketchup sulla sommità della Slowmaster 57 e lasciandolo colare verso il basso, questo non dovrebbe mai superare una certa velocità – sintomo (apparentemente) inequivocabile di giusto equilibrio tra densità e qualità.

Ketchup da Grand Prix: come funziona la Slowmaster 57 di Heinz?

La rampa si allunga per venti centimetri e una pendenza di 45 gradi esatti, con un tratto orizzontale che potremmo immaginare come una sorta di griglia di partenza. La Slowmaster 57 è stata concepita ispirandosi al cosiddetto “quantificatore”, una macchina che Heinz impiega nei propri centri di produzione per valutare la densità e la consistenza di ogni singolo lotto di ketchup in modo da assicurarsi che rientri negli standard aziendali.

La Slowmaster 57, in altre parole, permette ai clienti di Heinz di effettuare una prova di qualità dalla comodità della loro casa. Il funzionamento, dicevamo, è davvero semplice: basta versare un po’ di ketchup e poi guardarlo colare, assicurandosi che non superi il limite di velocità di 0,028 miglia all’ora, identificato da Heinz come la velocità massima consentita per la salsa realizzata con gli ingredienti migliori, più ricchi e più freschi. Una gara al cardiopalma, insomma. Probabilmente non adatta ai più deboli di cuore.

In altre parole si tratta di una gara di lentezza, non di velocità. “È un promemoria per tutti che più veloce non è sempre meglio e che la lentezza è un segno di vera qualità naturale” ha commentato a tal proposito Passant El Ghannam, responsabile marketing di Kraft Heinz MEA. Potremmo pensare alla Slowmaster 57 come al tastevin dei sommelier di ketchup.

Natale è ormai alle porte: avete un amico che alle grigliate si lamenta sempre delle salse? La Slowmaster 57 di Heinz è acquistabile in edizione limitata “nelle piattaforme e-commerce o nei negozi autorizzati”. Occhio, però: il ketchup è venduto a parte.