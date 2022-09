Hershey aprirà due nuove linee di produzione in Messico: investiti 90 milioni di dollari

Hershey, colosso a stelle e strisce dell'industria dolciaria, ha investito 90 milioni di dollari in due nuove linee in Messico.

di Luca Venturino 14 Settembre 2022

Hershey, colosso a stelle e strisce dell’industria dolciaria, ha recentemente annunciato di avere in programma un investimento da 90 milioni di dollari per aprire due nuove linee di produzione in Messico, o più precisamente presso uno stabilimento situato nello stato settentrionale del Nuevo Leon. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, l’ampliamento dell’impianto dovrebbe aumentare la produzione del 25%, generando allo stesso tempo ben tremila posti di lavoro che, ovviamente, vanno ad aggiungersi ai duemila e cinquecento già attualmente impiegati presso il sito in questione.

“Con questo investimento” ha commentato il governatore del Nuevo Leon, Samuel Garcia ” è probabile che passeremo dal quarto posto al terzo posto tra gli stabilimenti più grandi di Hershey”. Importante notare, tuttavia, che nonostante – come accennato in apertura – l’obiettivo primario dell’investimento in questione sia quello di potenziare considerevolmente la produzione, l’azienda non ha voluto rilasciare dichiarazioni circa alcuni problemi emersi nel corso degli ultimi mesi. Vi ricordiamo, per esempio, che agli inizi di agosto Michelle Buck, CEO di Hershey, aveva ritenuto necessario mettere le mani avanti e spiegato che, con ogni probabilità, la sua società non sarebbe stata in grado di “soddisfare pienamente la domanda dei consumatori” di caramelle e altre dolciumi nel periodo di Halloween quando, come potete immaginare, la richiesta sfiora i suoi picchi più alti.