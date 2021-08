Heston Blumenthal e la sua carbonara con la cipolla: si scatenano i social

di Marco Locatelli 19 Agosto 2021

La carbonara non si tocca, ormai è evidente. L’ennesimo caso di “libera interpretazione” della ricetta ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social. Protagonista della vicenda lo chef britannico tre stelle Michelin Heston Blumenthal.

Sulla rivista britannica Delicious (qua la ricetta) il cuoco ha proposto una rivisitazione della carbonara aggiungendoci la cipolla. Non solo: lo chef britannico non si è accontentato di una fettina di cipolla, ma ha voluto esagerare, usando tre cipolle per quattro porzioni.

Ricordiamo che nella ricetta della tradizione romana la cipolla non c’è. E così vale lo stesso per altri ingredienti inseriti da Blumenthal: due spicchi d’aglio, il bacon, il peperoncino e il prezzemolo.

Fumantina la reazione del popolo social, con i più gentili che si sono limitati a chiedere che il piatto venisse chiamato con un altro nome oppure chi ha fatto notare l’assenza del guanciale (evidentemente sostituito dal bacon).

Se avete dubbi sulla ricetta tradizionale, seguite questa guida per non fare errori.