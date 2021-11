Home bar: i No Green Pass si attrezzano per aggirare i divieti

Sui social dei "no Green Pass" si moltiplicano le proposte degli "home bar": ritrovi casalinghi per aggirare l'obbligo vaccinale per entrare in bar e ristoranti.

di Valentina Dirindin 29 Novembre 2021

Si attrezzano con gli “Home Bar” per aggirare i divieti di entrare in bar e ristoranti i No Green Pass di tutta Italia, che con l’introduzione del nuovo super certificato verde non potranno entrare nei luoghi di lavoro se non vaccinati.

Non basterà più infatti, dal 6 dicembre, esibire un tampone negativo per andare a bere una birra con gli amici o per mangiare seduti al ristorante: solo i vaccinati potranno accedere alla vita sociale al chiuso. Così, gli irriducibili antivaccinisti hanno lanciato via social gli “home Bar”, ovvero un ritrovo alternativo dove non c’è bisogno di esibire alcun documento vaccinale: casa propria.

Come nel proibizionismo, gli antivaccinisti propongono dunque di ritrovarsi in casa, trasformando le proprie abitazioni in piccoli luoghi di ritrovo per bere e mangiare insieme, eludendo così l’obbligo del Green Pass. Sono diversi i post di questo genere che si ripropongono nei vari gruppi social “no Green Pass”: l’idea proposta è sostanzialmente quella di pagare una quota per accedere agli home bar, in una sorta di colletta che permetta di comprare da mangiare e da bere per tutti. Un po’ come si faceva ai tempi del liceo o dell’università, no? Solo che in questo caso parliamo per la maggior parte di persone adulte.