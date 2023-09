I Baci Perugina cambiano gusto e grafica: ecco la novità

di Manuela Chimera 26 Settembre 2023

Se vi trovate in un supermercato, nel reparto dolci e vedete degli strani Baci Perugina con l’incarto di colore marroncino, non siete diventati daltonici. Si tratta della nuova referenza dei Baci Perugina, i Baci Perugina Caffè. Il cioccolatino perfetto per gli indecisi cronici: mangio un cioccolatino o bevo il caffè? Ecco, se non avete un Pocket Coffee a portata di mano, potete sempre ovviare con un Bacio Perugina Caffè.

Cosa sappiamo dei nuovi Baci Perugina Caffè?

L’idea di realizzare un cioccolatino che unisse il classico Bacio Perugina con il caffè è venuta in mente nello stabilimento di San Sisto e nella Scuola del Cioccolato Perugina.

Probabilmente si è deciso di creare questa referenza anche per il fatto che, diversi studi, hanno dimostrato che l’80% della popolazione italiana dai 18 anni in su beve abitualmente il caffè. Inoltre è noto che gli italiani non sanno rinunciare al cioccolato.

Così, magari anche per venire incontro a chi sta mestamente finendo lo smart working e ha bisogno di caffeina e cioccolato portatili da mangiare per tirarsi su di morale, ecco che arriva questo Bacio Perugina Caffè. Che ovviamente ha un incarto diverso dal solito blu e argento a cui siamo abituati. O nero per il fondente.

Anche la grafica è leggermente differente, il che potrebbe voler dire un restyling prossimamente anche per gli altri prodotti.

Visto che parliamo di caffè, l’incarto diventa marrone con le stelline dorate. Per quanto riguarda l’impasto, invece, la copertura è di cioccolato fondente Luisa al gusto di caffè. Dentro si trova un cuore di gianduia con granella di nocciole ed estratto di caffè, il tutto sormontato dalla nocciola intera tostata.

Ovviamente questa nuova referenza non va a sostituire le altre già presenti. I Baci Classico, Latte e Fondente 70% rimangono lì dove sono.

Per quanto riguarda gli ingredienti, sulla confezione viene specificato che si tratta di un prodotto senza glutine che contiene:

zucchero

nocciole 25%

pasta di cacao

burro di cacao

burro anidro

latte in polvere

estratto di caffè 1,2%

emulsionante (lecitine)

aroma naturale

aroma naturale di vaniglia

Purtroppo non viene specificato il tipo di lecitine. Tuttavia chi è allergico alla soia sarebbe stato più contento di sapere di quale lecitina si stava parlando. C’è anche da dire che nelle avvertenze sugli allergeni c’è scritto che il prodotto contiene nocciole, lattosio e altra frutta a guscio, ma non si menziona la soia.

Come valori nutrizionali e calorie abbiamo, in 100 grammi di prodotto:

energia 2322 kJ/558 kcal

grassi 37,1 g (di cui acidi grassi saturi 14 g)

carboidrati 44,5 g (di cui zuccheri 41,8 g)

fibre 6,9 g

proteine 7 g

sale 0,03 g

Ah già, il costo: il formato bijou da 200 grammi costa 6,49 euro i Baci Tubo da 37,5 grammi costano 2,29 euro.