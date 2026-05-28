I biscotti neri più famosi del mondo si tingono di viola

I biscotti più venduti al mondo e i BTS, un gruppo K-pop che quest’anno celebra il proprio 13° compleanno, mettono insieme i loro fan in un’edizione limitata di Oreo che sarà di colore viola e il cui ripieno sarà ispirato al gusto degli hotteok coreani.

Il brand di biscotti più venduto al mondo è avvezzo a collaborare con le celebrità: nel 2021 con Lady Gaga uscirono Oreo rosa e verdi ispirati all’album Chromatica; nel 2025 arrivarono gli Oreo di Post Malone con crema in due gusti mescolati a spirale, caramello salato e shortbread; gli ultimi in ordine di tempo sono stati quelli di Selena Gomez, ispirati all’horchata, con cannella, cioccolato e latte condensato. Però si trattava sempre di edizioni legate al mercato americano: questa partnership sembra invece avere un respiro globale.

Per i meno avvezzi al K-pop, i BTS sono uno dei gruppi coreani più seguiti, in auge dal 2017, quando hanno vinto il premio Top Social Artist ai Billboard Music Awards, spodestando Justin Bieber dopo sei vittorie consecutive. L’aspetto più interessante di questa band è il suo gruppo di fan, che si fa chiamare ARMY (Adorable Representative M.C. for Youth), con oltre 80 milioni di follower su Instagram, un bottino che fa sbavare i pubblicitari di tutto il mondo.

E infatti questa nuova edizione degli Oreo sembra fatta apposta per arrivare solo a quegli 80 milioni di follower. Noi altri saremo acquirenti residuali.

Come saranno i nuovi Oreo?

Il colore viola è in onore dei BTS e dietro c’è una storia tremendamente teen e un po’ patetica, se vogliamo. Tutto nasce infatti da un concerto del 2016 in cui “V” disse ai fan dal palco: “I purple you”, e da allora il viola è diventato parte dell’identità visiva del gruppo, e il colore simbolo di ARMY, tra cui il merchandising viola tira nelle vendite.

Gli Hotteok, a cui è ispirato il ripieno, sono invece un dolcetto coreano fatto con un impasto lievitato di farina, latte e zucchero, con cui si creano focaccine tonde farcite di zucchero di canna, cannella e frutta secca (noci o arachidi) tritate. Si cuociono sulla piastra, in modo che la superficie risulti croccante e lo zucchero all’interno si fonda e caramellizzi. Pare sia stata una richiesta esplicita del gruppo, perché da bambini erano golosi di questi dolcetti.

“Trasformare un sapore culturalmente complesso come l’hotteok nel nostro iconico biscotto Oreo è stata una sfida tecnica di per sé,” ha dichiarato a Food & Wine Norberto Chaclin, direttore della ricerca e sviluppo di Mondelez International, la multinazionale che produce gli Oreo.

Si potranno acquistare dall’8 giugno in 80 Paesi del mondo: non è ancora noto in quali Paesi europei saranno presenti, ma è probabile che l’Italia sia nel novero. Per chi proprio non vuole perderseli, saranno disponibili in prevendita online sul sito di Oreo dal 1° giugno alle 15, ora italiana.

Sulle cialde viola ci saranno 13 diversi disegni in rilievo, tra cui i bastoncini luminosi che i fan usano ai concerti, i nomi dei membri del gruppo e il “finger heart”, che fa parte del linguaggio simbolico dei fan. Ovviamente ogni confezione non contiene tutte le versioni, e sentiremo il bisogno di collezionarle tutte. In più, sulle confezioni c’è un QR code per partecipare a un contest e poter vincere biglietti per un concerto dei BTS, normalmente introvabili.

Non vediamo l’ora.