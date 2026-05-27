Non di sola Nutella: Ferrero lancia il gelato Kinder Bueno in vaschetta

Non di sola Nutella vive Ferrero, e con l’estate in arrivo la strategia di ampliare sempre di più la gamma prodotti dei marchi più celebri del colosso dolciario di Alba si estende anche ad un altro pezzo grosso del portfolio come Kinder Bueno, che fa il suo esordio tra gli scaffali con il gelato in vaschetta, andando ad affiancare i coni e le barrette.

Il nuovo Kinder Bueno gelato in vaschetta

Chissà se Ferrero si sarà fatta ispirare dalla presenza ormai fissa del Kinder Bueno nelle gelaterie foodpornare: questa nuova vaschetta da 285 grammi vedrà un gelato al latte e nocciola, arricchito da variegature cremose e sfere di biscotto croccanti ricoperte di cioccolato al latte, il tutto sigillato da uno strato superiore alla nocciola. Il prezzo consigliato per portarselo a casa è di 4,99 euro e si sta già diffondendo progressivamente nei supermercati italiani.

A commentare questa mossa strategica è stato Fabrizio Gavelli, Presidente e Amministratore Delegato di Ferrero Commerciale Italia: “Con Kinder Bueno Gelato, Ferrero amplia ulteriormente la propria offerta, trasformando uno dei suoi prodotti più iconici in una nuova esperienza di consumo. Il gusto inconfondibile di Kinder Bueno in un formato inedito, pensato per il consumo domestico e per i momenti di condivisione. Questa innovazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di sviluppo dell’azienda, con l’obiettivo di offrire esperienze di gusto sempre più rilevanti per i consumatori, coniugando familiarità e novità, nel rispetto dei più elevati standard di qualità ed eccellenza che da sempre contraddistinguono i prodotti Ferrero”.

Oltre alla vaschetta Kinder Bueno, la gamma dei gelati Ferrero per l’estate 2026 si presenta molto ricca. Gli stecchi Ferrero Rocher e Raffaello sono tornati con ricette aggiornate e dimensioni un po’ più generose rispetto al passato. In più, è stata lanciata una versione limitata chiamata Kinder Chocolate Ice Cream Milky Caramel, che punta sul trend dei gusti dolci e confortevoli unendo il gelato al latte a note di caramello mou. Con ben 27 referenze attive tra coni, stecchi e vaschette, Ferrero sta evidentemente puntando con forza a un mercato che in Italia vale circa 1,5 miliardi di euro solo nella grande distribuzione.