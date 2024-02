I brand del food puntano a un Sanremo-nostalgia: ecco i Togo dei Neri Per Caso

I marchi del food non hanno perso tempo e hanno arruolato gli ex Big per sketch e promozioni (anche divertenti, a dire il vero). Per esempio, ecco i Togo dei Neri Per Caso

I brand del food ci hanno visto giusto: meglio puntare sull’effetto nostalgia chiamando come testimonial gli ex Big del Festival di Sanremo. Ci ha azzeccato Pasta Garofalo, con i Jalisse (“Fiumi di pinoli…”) e probabilmente ci ha azzeccato anche Togo che, invece, ha deciso di chiamare i Neri Per Caso (con cui, fra l’altro, vantava anche una precedente collaborazione).

Togo, i Neri Per Caso e Sanremo, quello strano terzetto

“Quando c’è sentimento, non c’è mai pentimento…”, così cantavano a cappella i Neri Per Caso. E così recitava un mio compagno delle superiori al prof, riuscendo a prendere 8 in filosofia. Ma quella è un’altra storia.

Torniamo al presente. La collaborazione fra Togo e i Neri Per Caso, praticamente ormai diventati ambasciatori del brand, ha dato vita al format Togo a Sanremo per Caso. In pratica il gruppetto musicale comparirà su diversi media, nei momenti più inaspettati e nelle situazioni più disparate, portando con sé anche il biscotto-bastoncino per dare a tutti un momento di spensieratezza che sia “senza pentimento”, ovviamente.

Per esempio, troveremo il gruppo a Il Divano di Rolling Stone Italia: qui i Neri Per Caso seguiranno tutte le serate di gara del Festival di Sanremo (l’ultima volta che vi hanno partecipato era il 2021, ma nella serata cover, per affiancare Ghemon nel suo medey), alternando momenti di pura ilarità a momenti di musica. Ma li troveremo anche sui social media in diversi progetti, fra cui TML Planet, Insanity Page e Stefano Maiolica (Unterroneamilano), senza dimenticare, poi, le comparsate a R101, Radio 105 e RDS 100% Grandi Successi.

Ovviamente fa tutto parte del lavoro di rebranding iniziato da Togo lo scorso ottobre. Alla base di tutto c’è una filosofia fatta di gusto e leggerezza, da qui la scelta dei Neri Per Caso. Queste le parole di Alessia Murina, marketing manager di Togo e Pavesini: “Con i Neri per Caso a bordo, questa avventura sarà un originale inno alla golosità e alla spensieratezza. Attraverso i nostri partner strategici, miriamo a coinvolgere un pubblico cross-generazionale, perché Togo vuole entrare nei cuori di ogni età. Non vediamo l’ora di partire per questa avventura!”.

Che dire: i Jalisse con Pasta Garofalo, i Neri Per Caso con Togo, forse che Amadeus deve un attimo rivedere i criteri di selezione dei cantanti e degli ospiti durante le serate di Sanremo? Perché i brand del food ci hanno davvero visto lungo: nulla può battere il potere della nostalgia.

A proposito di Amadeus: pare che quest’anno abbia deciso di portare anche la protesta dei trattori sul palco dell’Ariston. Metaforicamente parlando, si spera.