Tutti vogliono i Jalisse a Sanremo, e Garofalo lo sa

Riusciranno i nostri eroi, ovvero i Jalisse, a tornare sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo al ritmo di “Fiumi di pinoli…”? No, perché l’anno scorso ci aveva provato Deliveroo ad aiutarli nell’ardua impresa, senza successo. E quest’anno invece tocca a Pasta Garofalo riprovarci. Gli spaghettoni riusciranno ad avere successo là dove il delivery ha fallito?

I Jalisse uniscono le forze con Pasta Garofalo per prendersi gioco di Sanremo

La storia dei Jalisse meriterebbe un film. Dopo aver vinto nel 1997 il Festival di Sanremo nella categoria Big cantando “Fiumi di parole” (nel 1995 avevano partecipato a Sanremo Giovani con la canzone “Vivo”, arrivando terzi), fra l’altro poi arrivando anche quarti all’Eurovision Song Contest, ecco che nei 27 anni successivi i due sono stati sistematica snobbati da Sanremo.

Pur iscrivendosi ogni anno alla kermesse musicale, non sono mai stati selezionati, venendo regolarmente scartati pur avendo presentato canzoni sempre diverse.

Per qualche motivo che non ci è dato sapere, Sanremo non vuole i Jalisse sul palco. Ma se Sanremo non li vuole, non è detto che nessun altro li voglia. Ed ecco che così Pasta Garofalo ha capito quale trend cavalcare realizzando questo divertente video insieme ai Jalisse.

Con somma autoironia i Jalisse, dopo 27 anni passati a cercare, invano, di accedere al Teatro Ariston, hanno deciso di dimostrare che non portano rancore (beh, almeno da parte di Fabio Ricci, il linguaggio corporeo di Alessandra Drusian dice ben altro).

I due, infatti, hanno in mente il progetto “Ama o non m’ama”, realizzato insieme a Xister Reply: non una nuova canzone, bensì una video ricetta per preparare gli Spaghettoni XXL al pesto d’Ariston, a cui non si può dire di no (altro che frecciatina, hanno scagliato una balista intera). La ricetta in questione, visibile sui canali social di Pasta Garofalo e Jalisse per tutta la durata del Festival di Sanremo, prevede come ingredienti:

tanto basilico ligure, visto che si è in zona

“Fiumi di pinoli…”

olio extravergine d’oliva

l’aglio no

Pecorino e Parmigiano

spaghettoni Pasta Garofalo

Ed è fatta, una pasta a cui nessuno può dire di no. Ora tocca all’Ariston cogliere la provocazione. Ma soprattutto: Ama stavolta dirà di sì e accetterà questo invito? Che tanto gli si è liberato il posto che aveva riservato a Jannik Sinner. Suvvia Amadeus, che ti hanno fatto di male i Jalisse? Sanremo, hai forse un vaso di fiori al posto del cuore?

Un consiglio ai Jalisse: se neanche Pasta Garofalo dovesse riuscire a riportarli a Sanremo, il prossimo anno provate con Sorbillo. Se è riuscito a convincere gli italiani a mangiare la pizza con l’ananas, per lui sarebbe uno scherzo farvi salire su quel palco.

Questi alcuni dei commenti più divertenti postati sotto al video:

“Amadeus ora sta facendo amici non il festival 😂😂😂😂 salvo solo Angelina di quella categoria poi artisti come voi non li chiama lui invita cantanti non artisti Amadeus a stufato cmq voi siete bravissimiii”

“Lasciate perdere Amadeus, vengo io a mangiare quella delizia 😋 Bravi, continuate ad insistere”

“Ma che bontà! Certamente! Ama, fossimo in te saremmo già con le gambe sotto il tavolo!”

“Voi meritate.ma secondo me non site simpatici ai pesci grossi.preferiscono i figli dei reality”



Questo il video integrale postato su Instagram e Facebook: