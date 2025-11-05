I Cerea aprono a Roma quello che sembra il loro progetto più pop

Con ogni nuova apertura, il piano di espansione della famiglia Cerea appare sempre più lungimirante e strutturato, mostrando una chiarezza di visione a cui pochissimi nel settore possono ambire: l’ennesima dimostrazione è arrivata ieri 4 novembre, con l’inaugurazione del nuovo Da Vittorio Café, presso l’hotel di lusso Orient Express La Minerva in Piazza della Minerva, a pochi passi dal Pantheon.

Partner dell’apertura è Arsenale Group, proprietario della struttura e specializzato in alberghi di lusso (con quattro alberghi attivi in Italia e due in arrivo entro l’anno prossimo), secondo cui «il progetto rappresenta un ulteriore passo nella valorizzazione delle eccellenze italiane per offrire un’esperienza unica e di alta qualità nella Capitale».

Per questa prima apertura romana i Cerea hanno scelto di aprire il loro format più pop, il Da Vittorio Café. Un concept che, dopo lo storico Cavour 1880 a Bergamo Alta e Da Vittorio Café Louis Vuitton a Milano, dimostra di essere tutt’altro che secondario rispetto all’alta ristorazione.

L’inaugurazione di Da Vittorio Café a Roma

Francesco Cerea ha condiviso la visione all’inaugurazione, alla presenza del ministro Francesco Lollobrigida, dichiarando: “questa nuova interpretazione di pasticceria, caffetteria e negozio, curata da mia sorella Rossella Cerea, è un primo passo nella Capitale. Portiamo in una città che amiamo molto, Roma, il nostro modo di intendere e vivere l’ospitalità: raffinata e gioiosa, e golosissima”.

La famiglia Cerea ha ribadito che “con Da Vittorio Café portiamo in una città che amiamo molto, Roma, il nostro modo di intendere e vivere l’ospitalità: raffinata e gioiosa, elegante e golosissima. Ogni dettaglio di questo spazio vuole raccontare la nostra storia e la passione per l’eccellenza in tutte le sue forme”.

Tra marmi e legni pregiati, il locale condivide lo stile e il lusso della struttura che lo ospita, e presenta un’offerta gastronomica che vuole offrire le specialità del Pastry Lab DaV sia in versione dolce che salata, dalla colazione all’aperitivo e, oltre a viennoiserie, mignon, torte monoporzione e cioccolato, includerà anche il gelato.

Francesco Cerea ha fornito dettagli specifici sull’offerta, affermando: “al bancone, tra i nostri cavalli di battaglia, ci saranno i cannoncini ripieni di crema e stiamo anche studiando un’offerta che celebri Roma. Un’offerta in scala ma stuzzicante, compatibile con lo spazio di questo piccolo salotto, rifornito con due spedizioni settimanali delle materie prime da ultimare, mentre tutto il fresco viene preparato qui”.

Da Vittorio Café offre anche la possibilità di acquistare prodotti gourmet, con una selezione che include lievitati stagionali come panettoni e colombe o la celebre Gioconda, arrivando fino al kit per preparare i celebri paccheri ai tre sughi.

Riguardo al futuro, Cerea ha evidenziato l’importanza della sede romana, aprendo alla possibilità che tutti abbiamo pronosticato, ossia l’apertura di un progetto di alta ristorazione: “l’approdo in un posto così prestigioso di una città come Roma per noi è un po’ la ciliegina sulla torta ed è un primo passo per avere un ristorante nella Capitale”.